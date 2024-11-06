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  4. 'İlk işaretlerine benzer' Büyük keşif! Sır perdesi aralandı

'İlk işaretlerine benzer' Büyük keşif! Sır perdesi aralandı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.11.2024 15:49
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İnsanlığın yazının kökenine dair anlayışını gösteren bir keşif yapıldı. İtalya'nın Bologna Üniversitesi'nden araştırmacılar proto-çivi yazısı ile 6 bin yıllık silindir mühürlerdeki tasarımlar arasında önemli bağlantılar buldu. Araştırmacılar "Bu mühürlerdeki sembollerin, yazının ilk işaretlerine benzer şekilde kullanıldığını gördük" ifadelerini kullandı.

'İlk işaretlerine benzer' Büyük keşif! Sır perdesi aralandı

İtalya'nın Bologna Üniversitesi'nden araştırmacılar, Uruk'taki çivi yazısından önce var olan proto-çivi yazısı ile 6 bin yıllık silindir mühürlerdeki tasarımlar arasında önemli bağlantılar buldu. Profesör Silvia Ferrara bulguların önemine dikkat çekerek, “Yazının 4. bin yılda Mezopotamya’da doğduğuna dair geleneksel açıklamaları sorgulamak istedik” dedi.

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YAZININ GELİŞİMİNDE ETKİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Silindir mühürler, aynı zamanda Mezopotamya'daki Uruk ve çevresindeki diğer şehirler arasındaki ticaret ağlarında muhasebe sistemi olarak kullanılıyordu. Ticaretin düzenlenmesinde önemli yer tutan mühürlerin, yazının gelişiminde de etkili olduğu düşünülüyor.

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"YAZININ İLK İŞARETLERİNE BENZER ŞEKİLDE KULLANILDIĞINI GÖRDÜK"

Araştırmanın ortak yazarlarından Kathryn Kelley ve Mattia Cartolano, yazının doğuşunu anlamak adına mühürleme teknolojisi ile yazı arasındaki ilişkiyi incelemeye çalıştıklarını söyledi. Kelley, “Bu mühürlerdeki sembollerin, yazının ilk işaretlerine benzer şekilde kullanıldığını gördük” ifadesini kullandı.

Profesör Silvia Ferrara, mühürlerin yazının tek kaynağı olarak kabul edilemeyeceğini ancak yazının kökenine dair büyük bir katkı sunduklarını kaydetti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya keşif
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