İlk işleri alışveriş oldu! Lüks gemi Kuşadası'na demir attı, ekonomi canlandı

King Star’dan inen yolcular, Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve çevredeki doğal güzellikleri ziyaret etmek için turlara katılırken, bir kısmı da Kuşadası çarşısında alışveriş yapmayı tercih etti.

Limandaki bu yoğunluk, çarşı esnafına hareketlilik getirerek yerel ekonomiyi canlandırdı. Liman yetkilileri, bu yoğunluğun yıl boyunca süreceğini ve Kuşadası’nın kruvaziyer turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi olmaya devam edeceğini belirtti.

Yeni yılda artan gemi seferleri ile hem turist sayısında hem de yerel gelirde artış bekleniyor.

Kuşadası, bu yıl da kruvaziyer bereketiyle Türkiye’nin turizmdeki lokomotif noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır