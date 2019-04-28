Cevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular

Cevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular

Yasin Ahmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu, tüm gününü oğlunun yanında geçirdiğini söyledi.

Öztürk çiftinin dünyaya gelen çocuklarıyla mutlulukları bir kat daha arttı. Onların en büyük isteği, uygun kalbin bulunmasının ardından baba Öztürk'ün sağlığına kavuşması.

Yaşadığı sağlık sorununa rağmen hiç ümitsizliğe kapılmadığını belirten Öztürk, "Hastayken evlenip çocuk sahibi olacağım aklıma gelmezdi, evlenmeyi düşünmüyordum ama eşim sağ olsun öyle bir destekçim oldu ki evlendik, çocuğumuz dünyaya geldi. Hayallerim bir bir gerçek oldu. Ailem ve evladım benim her şeyim. İnşallah nakil de olursam her şey çok güzel olacak." dedi.

Öztürk, zarar vermekten korktuğu için çocuğunu dünyaya geldikten 2 gün sonra kucağına alabildiğini, o anlarda kalbinin heyecandan duracağını hissettiğini ifade etti.

- "İlk kalbim eşimdi, ikinci kalbim ise oğlum oldu"

Çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından kendisi için uygun kalbin bulunup nakledileceğine dair umutlarının arttığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"İlk kalbim eşimdi, ikinci kalbim ise oğlum oldu. Hayırlısıyla bir nakil olursam daha da mutlu olacağız. Oğlumun ismini Rüzgar koyduk. Bunun nedeni, rüzgar kimini üşütür, kimini ise ısıtır. Oğlum, benim hayata bağlanma gerekçem oldu. Artık eşimle hayata dört değil sekiz elle sarılıyoruz. Kalp destek cihazıyla yaşamak zor olabilir ama hayallerinizi gerçekleştirmek o kadar da zor değil, insan isteyince her şeyi yapıyor. Nakil olunca ilk iş olarak oğlumla ve ailemle beraber denize gitmek ve gezmek istiyorum."