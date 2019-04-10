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İlk kara delik fotoğrafı yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012 yılında kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Avrupa Birliği (AB) destekli ’Event Horizon Teleskobu’ndan (EHT) elde edilen kara delik fotoğrafları ve araştırma sonuçlarını Brüksel Avrupa Birliği Komisyonundan dünyayla paylaştı.ABD Ulusal Bilim Vakfı’na bağlı ve Avrupa Birliği fon destekli astrofizikçiler, kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu’ndan (EHT) elde edilen kara delik fotoğrafını ve araştırma sonuçlarını, Avrupa Komisyonu Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Komiseri Carlos Moedas ve 5 bilim insanı tarafından düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012 yılında kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Avrupa Birliği (AB) destekli ’Event Horizon Teleskobu’ndan (EHT) elde edilen kara delik fotoğrafları ve araştırma sonuçlarını Brüksel Avrupa Birliği Komisyonundan dünyayla paylaştı.
ABD Ulusal Bilim Vakfı’na bağlı ve Avrupa Birliği fon destekli astrofizikçiler, kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu’ndan (EHT) elde edilen kara delik fotoğrafını ve araştırma sonuçlarını, Avrupa Komisyonu Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Komiseri Carlos Moedas ve 5 bilim insanı tarafından düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Bilim insanları arasında Nijmegen Radboud Üniversitesinden Heino Falcke, Frankfurt Goethe Üniversitesinden Luciano Rezzolla ve Planck Radyo Astronomi Enstitüsünden Michael Kramer gibi isimler yer aldı.

Kara delikler artık sadece teorik değil
Avrupalı bilim insanlarının katkısı sayesinde, kara deliklerin varlığının sadece teorik olmaktan çıktığını ifade eden Avrupa Komisyonu Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Komiseri Carlos Moedas, dünyanın çeşitli ülkeleriyle yürütülen ortaklaşa çalışmaların potansiyelinin ilerletebilineceğine dikkat çekti.
Basın toplantısında söz alan Avrupa Araştırma Konseyinin Başkanı Profesör Jean-Pierre Bourguignon ise bu ilham verici keşfi yapan ve bilginin sınırlarını zorlayan dünya çapındaki bilim insanları tebrik etti. Bourguignon ayrıca AB’nin de finansman açısından verdiği destek için memnun olduklarını vurguladı.

Kara delikler nedir?
Kara delik, astrofizikte çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delikler Einstein’ın genel görelilik (izâfiyet) kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlemlenememekle birlikte, çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir.

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