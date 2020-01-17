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  4. İlk karnelerini evlerinde aldılar

İlk karnelerini evlerinde aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da rahatsızlıklarından dolayı okula gidemeyen ve evde eğitim alan 1. sınıf öğrencileri Muhammed Ceylan ve Emir Aydın ilk karne heyecanını evlerinde yaşadı - Beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Emir Aydın: - "Çok sevinçliyim. Notlarım da iyi. Okuma ve yazmayı çok seviyorum" - Anne Mevlide Aydın: - "Devletin böyle bir imkan sağlaması ve bizi onurlandırması çok güzel. Oğlum da çok mutlu" - Diyaliz hastası Muhammed Ceylan: - "İlk defa karne alıyorum. Mutlu oldum. Dedemlere karnemi göstereceğim"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da rahatsızlıklarından dolayı okula gidemeyen ve evde eğitim alan 1. sınıf öğrencileri Muhammed Ceylan ve Emir Aydın ilk karnelerini evlerinde aldı.

Beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Emir Aydın ve böbrek yetmezliği bulunan Muhammed Ceylan okula duydukları özlemi Milli Eğitim Müdürlüğünce sağlanan imkanla evde gördükleri eğitim ile gideriyor. Evde eğitim sayesinde akranlarından da geri kalmayan Muhammed ve Emir, heyecanla bekledikleri karnelerini kendilerini ziyaret eden öğretmenlerinin elinden aldı.

- "Çok sevinçliyim"

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde yaşayan Emir'i ziyaret eden öğretmeni Ahmet Şüdut, öğrencisine karnesini verdi.

Emir Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada, karne almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Çok sevinçliyim. Notlarım da iyi. Okuma ve yazmayı çok seviyorum. Öğretmenim de karnemden mutlu." dedi.

Anne Mevlide Aydın, 3 çocuğundan Emir'in eğitim görmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Emir'in kendisi için çok özel olduğunu dile getiren Aydın, "Doktorlar bize, 'Emir ölecek.' dedi ama çok şükür mucizevi bir şekilde yaşıyor. İnşallah hep böyle devam eder. Allah'ım kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Oğlumun eğitim görmesini istiyorum." dedi.

Evde eğitim sisteminden çok memnun olduklarını dile getiren Aydın, "Her gün dua ediyorum. Çok mutluyum. Devletin böyle bir imkan sağlaması ve bizi onurlandırması çok güzel. Oğlum da çok mutlu. Oğlumun başarılı olmasını istiyorum." diye konuştu.

- "Tatilden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Öğretmen Şüdut ise Emir'in dev hücreli tümör rahatsızlığından dolayı okula gidemediğini, ciddi ameliyatlar geçirdiğini belirtti. Emir'in enfeksiyon ve darbeye karşı tedbir amacıyla okula gidemediğini anlatan Şüdut, evde çalışmaları sürdürdüklerini, öğrencisiyle çeşitli sosyal etkinlikler yaptıklarını aktardı.

Emir'in kemoterapi gördüğüne işaret eden Şüdut, "İyi gidiyoruz. Gelecek yıllarda Emir'i arkadaşlarının arasına da katmayı düşünüyoruz. Emir ilk karnesini aldı. Hem o hem de biz karne heyecanı yaşıyoruz. İyi bir tatili hak etti. Tatilden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

- "Arkadaşları gibi karne aldı. O da aynı duyguları yaşadı"

Kayapınar ilçesinin Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Ceylan'ı evinde ziyaret eden öğretmeni Gülbahar Turan da Ceylan'a ilk karnesini ve karne hediyesini verdi.

Ceylan, heyecanlı olduğunu anlatarak "İlk defa karne alıyorum. Mutlu oldum. Dedemlere karnemi göstereceğim." dedi.

Anne Nevruz Ceylan da Muhammed'e hamile iken böbrek rahatlığı teşhisi konulduğunu, doğduktan sonra 2 ay boyunca kuvözde kaldığını aktardı.

Çok zor günler geçirdiklerini dile getiren Ceylan, "Ama şimdi çok mutluyum. İyi ki de doğurmuşum. 14 defa ameliyat oldu. Allah bana onun acısını göstermesin, ona bir şey olmasın. Her gün diyalize giriyor. Karne de aldı. Daha önce diğer çocukları görünce üzülüyordu. Evde eğitim uygulaması sayesinde diğer arkadaşları gibi karne aldı. O da aynı duyguları yaşadı. Biz de mutlu olduk." şeklinde konuştu.

Öğretmen Turan ise böbrek rahatsızlığı bulunan Muhammed'e kasım ayından bu yana evde eğitim verdiğini dile getirerek Muhammed'in ilk karnesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Muhammed'in hayatına bir farklılık ve yenilik getirdiği için sevinçli olduğunu ifade eden Turan, eğitimi sürdüreceklerini kaydetti.

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