İlk katlanabilir ekranlı iPhone bu yıl gelebilir

Malum artık katlanabilir ekranlı telefonlar yaygınlaşmaya başladı. Halihazırda 3 isim bu tarz modeller üretiyor. Fakat 2021 ile birlikte katlanabilir ekranlı telefon üreten marka sayısı da önemli ölçüde artacaktır. Doğal olarak Apple da bu yarışın gerisinde kalmak istemiyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre Apple katlanabilir ekranlı iPhone üzerinde ciddi çalışmalar yürütüyor. Halihazırda 2 prototip modelin de sorunsuz bir şekilde çalıştığı ve işin artık hangi modelin seri üretime geçeceğine karar vermeye kaldığı söyleniyor.

Peki Apple ilk katlanabilir ekranlı telefonunu ne zaman satışa sunacak? İşte asıl merak edilen soru bu.

2021 KATLANABİLİR İPHONE YILI OLABİLİR

Apple’a yakın bazı kaynaklar ilk katlanabilir ekranlı iPhone’un bu yıl içerisinde çıkabileceğini iddia ediyor. Hatta Pro Max serisinin halefinin bir katlanabilir ekranlı telefon olacağını iddia edenler de mevcut.

Apple, Samsung’un Fold serisindeki modeller yerine Flip modellerindeki tasarımı baz alacak. Yani telefon açıldığında normal Pro Max boyutlarına gelecek. Katlandığında ise Pro Max’in yarı boyutuna inecek.