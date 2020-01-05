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  4. İlk kazadan kurtuldu, ikinci kazada hayatını kaybetti

İlk kazadan kurtuldu, ikinci kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Gaziantep’te akşam maddi hasarlı kaza yapan transit araç sürücüsü, sabah aracını kontrol ederken meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi Asım Güzelbey Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi.

Gaziantep’te akşam maddi hasarlı kaza yapan transit araç sürücüsü, sabah aracını kontrol ederken meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi Asım Güzelbey Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, köprü üzerinde akşam saatlerinde maddi hasarlı kaza yapan transit şoförü Ahmet Alkurt’un aracı bozuldu. Alkurt, sabah aracını kontrol etmek için olay yerine geldi. O esnada 34 AFE 837 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen araç, köprü üzerinde seyir halinde olan iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesi de başka bir araca çarparken, iş makinesinin kovası yerinden fırlayarak Ahmet Alkurt’a isabet etti. Alkurt, aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybeden Ahmet Alkurt’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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