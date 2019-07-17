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İlk kazmayı Atatürk'ün vurduğu yenilenen demiryolu hattı açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:00 | Son Güncelleme

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün temelini atarak açılışını yaptığı 88 yıllık Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında, 4 yıl önce Avrupa Birliği (AB) hibe desteği ile başlatılan modernizasyonda sona gelindi.

İlk kazmayı Atatürk'ün vurduğu yenilenen demiryolu hattı açılıyor

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün temelini atarak açılışını yaptığı 88 yıllık Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında, 4 yıl önce Avrupa Birliği (AB) hibe desteği ile başlatılan modernizasyonda sona gelindi. Test ve devreye alma işlemleri devam eden hat, gelecek ayın sonunda yeniden ulaşıma açılacak. Karadeniz'in Anadolu'ya açılan iki demiryolu hattından biri olan Samsun-Sivas Kalın hattı ile yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığı da yapılacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 21 Eylül 1924'te ilk kazmayı vurarak çalışmalarını başlattığı, 378 kilometrelik Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattı, 30 Eylül 1931'de tamamlandı. Atatürk tarafından hizmete açılan hat ile Karadeniz ve Anadolu arasında yolcu ve yük taşımacılığı başladı. Demiryolu hattı için 4 yıl önce AB hibe fonları desteği ile modernizasyon projesi hazırlandı. Proje ile demiryolu alt yapısı platform genişliği 6.70 metre şeklinde zemin iyileştirmesi yapılarak yenilendi. Güzergahtaki 38 köprü yıkılarak yenilendi, 40 tarihi köprü restore edildi. 2 bin 476 metre uzunluğundaki 12 adet tünelde iyileştirme çalışması yapılan hattın ray, traves, balast, makas üst yapısı değiştirildi.
Gar ve istasyonların yolcu platformları engellilerin ulaşımlarını sağlayacak şekilde yenilendi. AB standartlarında sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleri kuruldu. Kaplamaları yenilenen 121 adet hemzemin geçit, otomatik bariyerle sinyalizasyon sistemine entegre edildi. 259 milyon Euro'ya mal olan projenin 148.6 milyon Euro'luk kısmı ise AB hibe fonlarından karşılandı.Test ve devreye alma işlemleri devam eden hat, ağustos ayı sonunda yeniden ulaşıma açılacak. Karadeniz'in Anadolu'ya açılan iki demiryolu hattından biri olan Samsun-Sivas Kalın hattı ile yolcunun yanı sıra bölgedeki limanlardan yük taşımacılığı yapılacak.
‘AÇILIŞINI ATATÜRK YAPTI’
Samsun’dan başlayan Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kalın Köyü’ne kadar ulaşan 378 kilometrelik demir yolu hattında yapılan çalışmaların yolcu ve yük taşımacılığı açısından çok önemli olduğunu söyleyen AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de bizzat açılışını yaptığı, bu demiryolu Türkiye’deki demiryolu ağının önemli bir parçası. Karadeniz’den içeriye iki tane önemli demiryolu hattı var, biri Zonguldak diğeri Samsun hattı. Genç Cumhuriyet, Osmanlı’nın bu projelerini o fakir millet elinden geldiği oranda ekonomik gücünü kullanarak inşa ediyor. Bu hatlar bitirilip aktif hale geldikten sonra bu hatlardan Türkiye’nin Karadeniz’e açılan iki tane kapısını inşa edelim diye Samsun ve Zonguldak limanları inşaatı başlatılıyor. Demiryolu hattı limanı da gerekli hale getiriyor” dedi.
'148,6 MİLYON EURO’SU AB HİBESİ’
Samsun-Kalın tren yolu hattının iyileştirilmesi, günün şartlarında hattın taşıma kabiliyetinin artırılması, yıpranmış olan sanat yapılarının iyileştirilmesi, ray ve traveslerinin yenilenmesine dönük olan bir ihalenin son 10 yılda planlandığını anlatan Yılmaz, "259 milyon Euro’luk ihale bedelinin 148,6 milyon Euro’su Avrupa Birliği’nden hibe olarak alındı. Samsun-Kalın hattı ülke ekonomisinin hatta dünya ekonomisine de katkı sağlayacağı varsayılan Samsun Limanı’nı efektif bir şekilde içeriye bağlayabilecek bir taşıma kabiliyeti olan bir hat haline getirilmesi Avrupa Birliği’nin de işine geliyor. Bu hattın iyileştirilmesiyle ilgili projede çok büyük bir hibe ile birlikte bu hatta çalışmalar yapılıyor. Çalışmalarda yüzde 96 fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda. Ağustos ayında da tamamlandıktan sonra hat komple Samsun Limanı’ndan Anadolu’nun içlerine kadar hem ray teknolojisi, hem sanat yapılarıyla günün teknolojisine uygun bir alt yapıya sahip halde açılacak” şeklinde konuştu.
SAMSUN-SİVAS KALIN DEMİRYOLU HATTI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 21 Eylül 1924'te ilk kazmayı vurarak çalışmalarını başlattığı, 378 kilometrelik Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattı, 30 Eylül 1931'de tamamlandı. Demiryolu hattı Cumhuriyet Dönemi'nde devlet eliyle inşa edilmeye başlanan ikinci demiryolu hattıdır. Karadeniz'in Anadolu'ya açılan iki demiryolu hattından biri olan ve Samsun Limanı'nı İç Anadolu Bölgesi'ne bağlamak amacıyla inşa edilen Samsun-Sivas Kalın hattı 39 istasyondan oluşuyor. Samsun'dan başlayan hat Amasya ve Tokat illerinden geçerek Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın Mahallesi'nde Ankara-Kars Demiryolu hattı ile birleşmektedir. Samsun-Sivas Kalın Demiryolu yenileme projesiyle; yük taşımacılık potansiyeli yüksek olan hat kesiminde tren hızları, hat kapasitesi ve kabiliyeti arttırılarak daha konforlu, güvenli ve hızlı bir işletmecilik yapılması, bakım maliyetlerinin azaltılması amaçlandı.
FOTOĞRAFLI

İlk kazmayı Atatürk'ün vurduğu yenilenen demiryolu hattı açılıyorİlk kazmayı Atatürk'ün vurduğu yenilenen demiryolu hattı açılıyorİlk kazmayı Atatürk'ün vurduğu yenilenen demiryolu hattı açılıyorİlk kazmayı Atatürk'ün vurduğu yenilenen demiryolu hattı açılıyor

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