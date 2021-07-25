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  4. İlk kez ayı gören kızın söylediklerini duyanlar hem güldü hem kulaklarına inanamadı

İlk kez ayı gören kızın söylediklerini duyanlar hem güldü hem kulaklarına inanamadı

25.07.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta dağlık bir alandan geçerken ayı yavrusuna rastlayan bir ailenin verdiği tepki görenleri güldürdü. Ayıyı "Gel kuçu kuçu" diyerek çağıran kişinin kayda aldığı o anlar...

Sivas’ta dağlık bir alanda gördükleri ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşların verdiği tepkiler gülümsetti.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Sivas’tan Hafik’e giden Gizem Nur Tülek ve arkadaşları yolda dağlık bir alanda ayı yavrusu gördü. Cep telefonu kamerası ile ayı yavrusunu görüntüleyen Gizem Nur Tülek ve arkadaşlarının verdiği tepkiler ise gülümsetti.

GÜLÜMSETEN ANLAR

İlk defa ayı gördüklerini söyleyen vatandaşlar ayı yavrusunu 'kuçu kuçu' diye çağırdı. Dağın üst kısmına doğru ilerleyen yavru ayı bir çalılığa saklanarak gözden kayboldu. Ayı yavrusunu gören arkadaşların gülümseten diyalogu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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