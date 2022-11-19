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  4. İlk kez babasıyla görüntülendi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı ortaya çıktı: İsmi açıklanmıyor

İlk kez babasıyla görüntülendi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı ortaya çıktı: İsmi açıklanmıyor

19.11.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kameralardan uzak yaşamı hakkında ortaya atılan iddialarla sık sık gündem olan Kuzey Kore lideri dün ilk kez sır gibi sakladığı kızıyla objektiflere yansıdı. Dünkü kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip eden babasına ismi açıklanmayan kızı eşlik etti. ABD'li basketbolcu Dennis Rodman ise ülkeye gerçekleştirdiği bir ziyarette Kim ile eşinin bir bebeği olduğu bilgisini paylaşarak adından söz etmişti.

İlk kez babasıyla görüntülendi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı ortaya çıktı: İsmi açıklanmıyor

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, füze denemesine ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyang'daki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara yer verdi.

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"Hwasong-17" füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kim'in, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor.

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Kim'i, fırlatışı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk Kim'in yanında yer alıyor.

"JU AE'Yİ KUCAĞIMA ALDIM"

KCNA'nın haberinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı. ABD'li basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Ju'nun "Ju Ae" adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı.

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Rodman, "Bebekleri Ju Ae'yi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum." ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile Ri'nin evliliğini Temmuz 2012'de kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin aslında üç yıl önce yapıldığını ancak açıklanmadığını ülke makamlarıyla paylaşmıştı.

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Kim'in eşi Ri, 2018 yılından sonra devlet medyasında "saygıdeğer first lady" unvanı ile anılmaya başlanmıştı. Ri'nin 2012'de hamile olduğu iddia edilmişti.

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KUZEY KORE'NİN KITALARARASI FÜZE DENEMESİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23'te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

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Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti.

ABD, Japonya ve Güney Kore, fırlatışın ardından Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde acil toplantı düzenlemişti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çağrısıyla yapılan toplantıya Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo'nun yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katılmıştı.

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(AA)

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Kuzey Kore Kim Jong-un

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