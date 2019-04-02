MAGAZİN

Ünlü isimler ilk kez bu kadar doğal!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2019 14:12 | Son Güncelleme

Vogue Türkiye “filtresiz kadınlar” anlayışından yola çıkarak tarihinde ilk kez bir sayısını, modelsiz ve rötuşsuz yayınladı. Kendilerine özgü güzelliklerinin farkında olan pek çok kadının, filtre, edit, rötuş gibi hiç bir fotoğraf hilesi kullanılmayan fotoğrafları Vogue Türkiye Nisan sayısında yerlerini aldı.

Hemen her gün gerçek dışı ve dijital araçlarla manipüle edilmiş güzellik imajlarına maruz kalan kadınların yüzde 70’i medya ve reklamlarda yeteri kadar temsil edilmediklerini düşünüyor.

Vogue Türkiye'den filtresiz, rötuşsuz ünlüler

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci
İşte kadınların yüksek sesle dile getirdikleri bu konuya dikkat çekmek için Dove ve Vogue Türkiye, el ele vererek #hilesizgüzellik projesine imza attı.

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci
Kusursuzluğu yücelten gerçeküstü fotoğraflarla bombandımana tutulduğumuz, güzellik kalıplarına sığmaya çalıştığımız ve güzellik baskısını üzerimizde hissettiğimiz bir dönemde Vogue Türkiye; Dove ile birlikte güzelliğe kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşan, fotoğraf hilelerinden ve filtrelerden arındırılmış bir sayı hazırladı.

Derya Alabora

Derya Alabora
Farklılıklarımızı yücelten, kadını düşünmeye, tepki vermeye, kendini olduğu gibi sevmeye sevk eden Vogue Türkiye, Nisan sayısında kamera karşısına olduğu gibi, filtresiz hilesiz geçmeyi kabul edecek isimlerle işbirliği yaptı.
Netflix’in ses getiren dizisi Atypical’ın parlak oyuncusu Brigette Lundy-Paine, doğal dokulardan kum ve toprak tonlarında tasarımlarla Kaliforniya’da, Vogue Türkiye için en doğal haliyle kamera karşısına geçti.

Şevval Sam

Şevval Sam
Özge Özpirinçci, metalik ve neon renkli parçalarla kumsalda, Şevval Sam floral feminen elbiselerle dağ eteğinde, Kalben bir dönem kadınını anımsatan nostaljik kostümlerle stüdyoda, yükselen müzisyenler Nilipek, Ekin Beril ve Aybüke Albere avangard stilleriyle düşler diyarında ve Derya Alabora modanın klasikleriyle sadelik makamında yerini aldı.

Kalben

Kalben
Bu isimlerin yanı sıra kalıplara sığmayan, standartları reddeden güzellik anlayışlarına ve özgün görünülere sahip, kendilerini her daim oldukları gibi sevip kabul eden Ahsen Eroğlu, Merve Özkaynak, Selen Seyven, Aybüke Pusat, Meltem Kazaz, Cansu Akın, Merve Morkoç ve Ece Özel rötuşsuz, hilesiz fotoğraflarıyla filtresiz kadınlar sayısına destek verdiler.

Derya Alabora

Derya Alabora

Şevval Sam

Şevval Sam

Şevval Sam

Şevval Sam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci doğal

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Anadolu Ajansı verilerin yüzde 100'ünü açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum

Anadolu Ajansı verilerin yüzde 100'ünü açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal esprileriyle babasını gölgede bıraktı

Oğlu esprileriyle babasını gölgede bıraktı

Khloe Kardashian ihanetin ardından konuştu

Sevgilisi en yakınındakiyle öpüştü! Ağlayarak anlattı

Jennifer Lopez'ten seksi paylaşım: Ramona çok ateşli

Striptizci oluyor! 'Çok ateşli' paylaşım

Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan arasında soğuk rüzgarlar!

İkili arasında soğuk rüzgarlar! Görünce...

Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya romantik kutlama

Gece yarısı aşka geldi: Birlikte yaşlanalım

Kim Kardashian'dan kardeşine 'seksi' destek!

Kim Kardashian'dan kardeşine 'seksi' destek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.