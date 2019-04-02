Ünlü isimler ilk kez bu kadar doğal!

Hemen her gün gerçek dışı ve dijital araçlarla manipüle edilmiş güzellik imajlarına maruz kalan kadınların yüzde 70’i medya ve reklamlarda yeteri kadar temsil edilmediklerini düşünüyor.

Vogue Türkiye'den filtresiz, rötuşsuz ünlüler

Özge Özpirinçci İşte kadınların yüksek sesle dile getirdikleri bu konuya dikkat çekmek için Dove ve Vogue Türkiye, el ele vererek #hilesizgüzellik projesine imza attı.

Özge Özpirinçci Kusursuzluğu yücelten gerçeküstü fotoğraflarla bombandımana tutulduğumuz, güzellik kalıplarına sığmaya çalıştığımız ve güzellik baskısını üzerimizde hissettiğimiz bir dönemde Vogue Türkiye; Dove ile birlikte güzelliğe kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşan, fotoğraf hilelerinden ve filtrelerden arındırılmış bir sayı hazırladı.

Derya Alabora Farklılıklarımızı yücelten, kadını düşünmeye, tepki vermeye, kendini olduğu gibi sevmeye sevk eden Vogue Türkiye, Nisan sayısında kamera karşısına olduğu gibi, filtresiz hilesiz geçmeyi kabul edecek isimlerle işbirliği yaptı.

Netflix’in ses getiren dizisi Atypical’ın parlak oyuncusu Brigette Lundy-Paine, doğal dokulardan kum ve toprak tonlarında tasarımlarla Kaliforniya’da, Vogue Türkiye için en doğal haliyle kamera karşısına geçti.

Şevval Sam Özge Özpirinçci, metalik ve neon renkli parçalarla kumsalda, Şevval Sam floral feminen elbiselerle dağ eteğinde, Kalben bir dönem kadınını anımsatan nostaljik kostümlerle stüdyoda, yükselen müzisyenler Nilipek, Ekin Beril ve Aybüke Albere avangard stilleriyle düşler diyarında ve Derya Alabora modanın klasikleriyle sadelik makamında yerini aldı.

Kalben Bu isimlerin yanı sıra kalıplara sığmayan, standartları reddeden güzellik anlayışlarına ve özgün görünülere sahip, kendilerini her daim oldukları gibi sevip kabul eden Ahsen Eroğlu, Merve Özkaynak, Selen Seyven, Aybüke Pusat, Meltem Kazaz, Cansu Akın, Merve Morkoç ve Ece Özel rötuşsuz, hilesiz fotoğraflarıyla filtresiz kadınlar sayısına destek verdiler.

Derya Alabora

Şevval Sam