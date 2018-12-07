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İlk kez denediği uyuşturucu liseli Serhat'ın sonu oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

Bakırköy'de arkadaşlarıyla buluştuktan sonra ilk kez yemekte uyuşturucu deneyen lise öğrencisi eve geldiğinde kendisini iyi hissetmediğini anne ve babasına söyledi. Bu sırada genç evin penceresine yaklaştığında dengesini kaybeden genç 10'uncu kattan yere düşerek hayatını kaybetti. Öte yandan polis uyuşturucuyu gençlere temin eden korsan taksi şoförünü de gözaltına aldı.

Olay, Bakırköy’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre Serhat S. isimli kişi ailesiyle akşam yemek yedi. Ardından ailesinin yanından ayrılan genç arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada bir arkadaşının kullandığı uyuşturucu maddeyi merak eden Serhat S., ilk defa uyuşturucuyu denedi. Kullandığı uyuşturucu sonrasında kendini iyi hissetmeyen S., arkadaşlarının yanından ayrılarak Ataköy’de bulunan evine geldi.

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Bina girişinde çocuklarını ayaklarında ayakkabı ve çorap olmayan çocuklarını gören anne ve babası çocuğa neden bu durumda olduğunu sordu. Serhat S., annesine uyuşturucu kullandığını ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Anne ve baba çocuklarını alarak 10. katta bulunan evlerine çıkardı ve konuşmaya başladı. Bu sırada kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde bulunan lise öğrencisi, anne ve babasına kedisinin düştüğünü ve nasıl düştüğünü göstermek istediğini söyledi. Bu sırada cama gelen Serhat S., dengesini kaybederek aşağıya düştü ve hayatını kaybetti.

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ARKADAŞLARI SORGUYA ALINDI

Talihsiz çocuğun ölümünden sonra polis ekipleri inceleme başlatarak Serhat S.'nin yemek yediği arkadaşlarını sorguya aldı. Bu sırada uyuşturucu maddeyi kullanan arkadaşı uyuşturucu maddeyi bir korsan taksi şoföründen aldığını söyledi. Bunun üzerine yakalanarak gözaltına alınan korsan taksi şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan lise öğrencisinin apartmandaki son görüntüleri de ortaya çıktı. Genç apartmanda yürürken görülüyor.

İHA

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Bakırköy uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Uyuşturucu satanın her yakaladığında bir parmağını kesin Yeter artık bu paralar Pkk gidiyor bir de şehitler ölmez vatan bölünmez derler ama Pkk para kazandırırlar
Allah kimsenin başına vermesin aileye başşağlığı diliyorum herkezin evladı var aileler olarak ne oluyor çoçuklarımıza heryerde gençlik bitmiş saygı sevgi sıfır olmuş gençlerde bu duruma devlet el atsın nesil yok oluyor yok
keşke ayılıp da öyle gitseydin eve be kardeşim Allah rahmet etsin kötü bir durum
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