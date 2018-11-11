HABER

İlk kez drone gören köylü kadın kaçırılmaktan korkmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 10:17 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde havadaki drone'dan korkup saklanan Lütfiye Yıldırım (60), cihazı görünce çok korktuğunu, kendisini kaçıracaklarını sandığı için ağaçların arasına saklandığını söyledi.

Ramazan ÇETİN- Sezgin ÖZDEMİR/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde havadaki drone'dan korkup saklanan Lütfiye Yıldırım (60), cihazı görünce çok korktuğunu, kendisini kaçıracaklarını sandığı için ağaçların arasına saklandığını söyledi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yerel yayın yapan televizyon kanalının kameramanı, Cevizli Mahallesi üzerinde, drone ile haber amaçlı görüntü çekmeye başladı. Bu sırada yolda yürüyen yaşlı kadın, havadaki drone'u gördü. Bir süre cihaza bakan, ancak anlam veremeyen kadın, drone'un üzerine doğru geldiğini görünce korkup, ağaçların arasına koştu. Bu görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

Demirören Haber Ajansı (DHA), kadını yalnız yaşadığı evinde bularak konuştu. 5 çocuk ve 4 torun sahibi Lütfiye Yıldırım, havada cihazı görünce çok korktuğunu belirterek, "Ormana mantar toplamaya gidiyordum. Birden havada onu gördüm. Üzerime doğru gelince çok korktum. Uçak gibi bir şey sandım. Beni alıp götürecek sandım. Ağaçların arasına kaçarak kendimi gizlemeye çalıştım. Ağaçların arasına giremez diye düşündüm. İlk kez böyle uçan bir cihaz gördüm. Çok fazla korktum" dedi. Yıldırım, görüntüyü izleyen çocuklarının kendisini arayıp, güldüklerini de söyledi.

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Şehit askerler Van'dan törenle uğurlandıŞehit askerler Van'dan törenle uğurlandı
İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntüİstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü

İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Kahramanmaraş'ta dehşet evi: 3 ölü!

Kahramanmaraş'ta dehşet evi: 3 ölü!

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den 'Rüyamda Allah'ı çok görürüm' diyen akademisyen için savunma

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den 'Rüyamda Allah'ı çok görürüm' diyen akademisyen için savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.