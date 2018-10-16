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İlk kez drone gören yaşlı adamın şaşkınlığı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da kamera ile kayıt alan insansız hava aracını ilk defa gören yaşlı adamın tepkileri görenleri güldürdü.

İnsansız hava araçları, günümüzde dünyanın hemen her yerinde pek çok farklı işlerde kullanılıyor. İlk olarak askeri alanlarda kullanılan droneler; ardından reklam çekimleri, haber görüntüleri, spor faaliyetleri gibi değişik sektörlerde kullanılmaya başlandı. Afyonkarahisar'da da özel bir çekim için kullanılan drone aracını ilk defa gören yaşlı amcanın korkması izleyenleri güldürdü.

İnsansız hava aracının havadaki hareketlerini meraklı gözlerle izleyen yaşlı adam, aracın kendisine yaklaşması ile ne yapacağını şaşırdı. Sesten de korktuğu görülen ve adeta kaçacak yer arayan adamın komik tepkileri çevredeki vatandaşlar tarafından amatör kameralarca görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar drone

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