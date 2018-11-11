İlk kez drone gören yaşlı kadın sosyal medyayı sallamıştı! 'Beni alıp götürecek sandım'

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yerel yayın yapan televizyon kanalının kameramanı, Cevizli Mahallesi üzerinde, drone ile haber amaçlı görüntü çekmeye başladı. Bu sırada yolda yürüyen yaşlı kadın, havadaki drone'u gördü. Bir süre cihaza bakan, ancak anlam veremeyen kadın, drone'un üzerine doğru geldiğini görünce korkup, ağaçların arasına koştu. Bu görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
DHA, kadını yalnız yaşadığı evinde bularak konuştu. 5 çocuk ve 4 torun sahibi Lütfiye Yıldırım, havada cihazı görünce çok korktuğunu belirterek, "Ormana mantar toplamaya gidiyordum. Birden havada onu gördüm. Üzerime doğru gelince çok korktum. Uçak gibi bir şey sandım. Beni alıp götürecek sandım. Ağaçların arasına kaçarak kendimi gizlemeye çalıştım. Ağaçların arasına giremez diye düşündüm. İlk kez böyle uçan bir cihaz gördüm. Çok fazla korktum" dedi.
Yıldırım, görüntüyü izleyen çocuklarının kendisini arayıp, güldüklerini de söyledi.
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