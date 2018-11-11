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İlk kez drone gören yaşlı kadın sosyal medyayı sallamıştı! 'Beni alıp götürecek sandım'

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 10:59 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çameli ilçesinde havadaki drone'dan korkan ve ağaçların arasına kaçarak saklanan 60 yaşındaki Lütfiye Yıldırım, cihazı görünce çok korktuğunu ifade ederken, 'Uçak gibi bir şey sandım. Beni alıp götürecek sandım' dedi.

İlk kez drone gören yaşlı kadın sosyal medyayı sallamıştı! 'Beni alıp götürecek sandım'

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yerel yayın yapan televizyon kanalının kameramanı, Cevizli Mahallesi üzerinde, drone ile haber amaçlı görüntü çekmeye başladı. Bu sırada yolda yürüyen yaşlı kadın, havadaki drone'u gördü. Bir süre cihaza bakan, ancak anlam veremeyen kadın, drone'un üzerine doğru geldiğini görünce korkup, ağaçların arasına koştu. Bu görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

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DHA, kadını yalnız yaşadığı evinde bularak konuştu. 5 çocuk ve 4 torun sahibi Lütfiye Yıldırım, havada cihazı görünce çok korktuğunu belirterek, "Ormana mantar toplamaya gidiyordum. Birden havada onu gördüm. Üzerime doğru gelince çok korktum. Uçak gibi bir şey sandım. Beni alıp götürecek sandım. Ağaçların arasına kaçarak kendimi gizlemeye çalıştım. Ağaçların arasına giremez diye düşündüm. İlk kez böyle uçan bir cihaz gördüm. Çok fazla korktum" dedi.

Yıldırım, görüntüyü izleyen çocuklarının kendisini arayıp, güldüklerini de söyledi.

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drone yaşlı kadın Denizli Çameli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Teyze,seni niye götürsün Allah aşkına:D
Temiz saf kalpli yurdum İnsanı. Allah uzun sağlıklı ömürler versin Ailesinin başından eksik etmesin kimse götürmesin onu :)
saf ve temiz bir ANADOLU kadını ellerinden öperim.
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