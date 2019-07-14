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İlk kez drone görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 09:49 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın iliç ilçesi Yakuplu köyünde hayatlarında ilk kez drone ile karşılaşan çocuklar, sevinç ve heyecanı bir arada yaşadı.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın iliç ilçesi Yakuplu köyünde hayatlarında ilk kez drone ile karşılaşan çocuklar, sevinç ve heyecanı bir arada yaşadı.

İliç ilçesi Yakuplu köyüne mangal kömürü üretimini haberleştirmek için giden gazeteciler, kurdukları çadırlarda 8 ay yaşam süren ailelerin yakın ilgisiyle karşılaştı. Gazetecilerin yanlarında getirdikleri drone de çocukların ilgisini çekti. Çocuklar, sorularıyla operatörden bilgi alırken, hem mutluluk hem de şaşkınlık yaşadı. Bazılarının televizyonlarda gördüğü, çoğunun ise uçak zannettiği drone’nin uçuşunu meraklı gözlerle izleyen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Çocuklardan 6 yaşındaki Murat Akgün, "Daha önce bunu hiç görmedim. Uçak mı bu, nasıl uçuyor?" diye sordu. Daha önce sadece drone’yi televizyonda gördüğünü ifade eden aynı yaştaki Sıla Akgün ise "Çok güzel, uçuyor. Bugün çok sevindik" diye konuştu.

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