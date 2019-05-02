Bir ilk gerçekleşti! Drone ile böbrek taşındı

ABD'de Maryland Medikal Merkezi'ndeki bir hastaya, bağışçıdan alınan ve drone ile taşınan böbrek nakledildi. Drone tasarımcıları, insansız hava araçlarıyla yapılan teslimatın çok yakında organ naklinde en hızlı, güvenilir ve en ucuz metod haline geleceğini söylüyor.

Fizikçiler, araştırmacılar, havacılık mühendisleri ve uzmanlar, insansız bir kargo uçağı geliştirdi. Çalışma Maryland Üniversitesi Tıp Okulu ve Maryland Yaşayan Miras Kurumu'nda yapıldı. Bu kurum, organ ve doku bağışı ile nakil işlemlerine yardımcı olan ve kâr etmeyen bir kurum.

8 yıldır diyalize giren 44 yaşındaki Baltimore'lu böbrek hastası kadın, "Bu olay müthiş. Yıllar önce, bu aklımıza bile gelmeyen bir şeydi" diyor.

Bir organ, bağışçıdan alındıktan sonra ne kadar hızlı nakledilirse operasyon o kadar başarılı olur.

Drone'un Baltimore'daki hastaneye böbreği ulaştırması tam 5 dakika sürdü.

Bir organın bağışçıdan hastaya nakledilmesinin birçok aşaması var. En önemli be en karmaşık kısmı organin hastaya nakledilmesi, ikinci önemli kısım ise ulaştırılması.