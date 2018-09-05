HABER

İlk kez göreceksiniz! Deniz Gezmiş'in daha önce hiç yayımlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:07 | Son Güncelleme

Deniz Gezmiş'in daha önce hiç yayımlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı. Basında ilk kez yayınlanan fotoğrafın 1961 yılında Sivas’ta çekildiği öğrenildi.

İlk kez göreceksiniz! Deniz Gezmiş'in daha önce hiç yayımlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı

Deniz Gezmiş’in bugüne dek hiç yayınlanmamış bir fotoğrafı ortaya çıktı. Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş’in Tuhaf Dergi'den Muhsin Topyıldız’a verdiği röportajda yayınlanan fotoğrafta Deniz Gezmiş; Mukaddes Gezmiş (annesi), Cemil Gezmiş (babası), Hamdi Gezmiş (kardeşi) ve köpekleri Bobi ile birlikte görülüyor.

Basında ilk kez yayınlanan 1961 tarihli bu fotoğraf Sivas’ta çekilmiş.

Öte yandan Hamdi Gezmiş kardeşi Deniz Geçmiş'e ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Hamdi Gezmiş 1970 yılında abisi Deniz Gezmiş ile birlikte geçirdiği cezaevi günlerini anlattı ve yaşadıkları bir tartışmayı aktardı.

denız gezmıs fotograf

Hamdi Gezmiş’in Tuhaf Dergi'ye verdiği röportajdan ilgili bölümü şöyle:

1970 yılında ben henüz 17 yaşındayken kısa bir süre Bayrampaşa Cezaevi’nde beraber bulunduk. Sol ve sağ görüşlüler ayrı koğuşlarda yatıyordu. Devrimci öğrenciler E1- 101 Koğuşunda kalıyordu. Koğuşta adi suçlular, cinayetten yatanlar, kaçakçılar da vardı ama ağırlık siyasilerdeydi. Cezaevinde abime kavuşunca önce sarıldık ama sonra kızdı bana; “Ne işin var burada?” dedi. Kendi tercihim olmadığını söyledim. Baktım üstüme geliyor, ‘’Sen neden buradasın o zaman? Senin burada ne işin varsa benim de o işim var,” diye diklendim. “Benim görevlerim var,” diye cevapladı. “Benim de görevlerim var,” dedim. Bunun üzerine nasihatlere başladı. “Sen bana bakma, ben fırsat bulup okuyamıyorum. Ama sen önce okulunu bitirmelisin. Eyleme de katıl ama dikkatli ol,” dedi. On beş gün sonra tahliye kararı anons edilince başta Cihan olmak üzere arkadaşlar marş söyleyerek yolcu ederken Deniz abim gerilerdeydi, duygusallaşmıştı. Sarıldık. Deniz Abim’e sarılınca göğsüne gelirsiniz. Öylece sarılıp ayrıldık...


PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
Kafaoğlu: Türkler birlik olduğunda dünyanın en güçlüsü olabilirKafaoğlu: Türkler birlik olduğunda dünyanın en güçlüsü olabilir
Polis, yaralı Suriyeliyi sırtında taşıdıPolis, yaralı Suriyeliyi sırtında taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Gezmiş fotoğraf

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
şuan çok üzüldüm deniz gezmişe. ne kadar masumane bir çocukmuş işte bazı şeyler düzeltilmeliydi ama yapmadılar. hala ders alanı göremiyorum. malum ekonomi çöktü ama üzerimize halka çöktü.
zamanınsa gomanistler moskovaya diye bunlara bağırırdı faşistler.
o zamanın sağcısı da solcusu da ADAM DI ADAM.
Diğer Haberler
KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

Van'daki Tarihi Şeytan Köprüsü'ne asfalt döktüler

Van'daki Tarihi Şeytan Köprüsü'ne asfalt döktüler

Gazeteci Ragıp Zarakolu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! (Ragıp Zarakolu kimdir?)

Gazeteci Ragıp Zarakolu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! (Ragıp Zarakolu kimdir?)

İmamdan Trump'a ilginç dolar tepkisi

İmamdan Trump'a ilginç dolar tepkisi

Manisa'da korkunç olay! Otobüs yayaların arasına daldı: Yaralılar var

Manisa'da korkunç olay! Otobüs yayaların arasına daldı: Yaralılar var

Polis, yaralı Suriyeliyi sırtında taşıdı

Polis, yaralı Suriyeliyi sırtında taşıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.