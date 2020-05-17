İlk kez göreceksiniz! İşte bembeyaz dişler için doğal yöntemler...

Tüketilen yiyecek ve içecekler, diş fırçalama sıklığı ve hatta genetik bile dişlerin beyazlık derecesini etkiler. Ağız bakımına özen göstermesine rağmen dişlerinin yeterince beyaz olmadığını düşünenler de çareyi diş doktorlarına gitmekte bulurlar. Ama dişleri beyazlatmanın başka yolları da var...
BEMBEYAZ DİŞLERE SAHİP OLMAK İÇİN DOĞAL ÖNERİLER
İnci gibi bembeyaz dişlere ve harika bir gülüşe kavuşmak için mutfağınıza gitmeniz yeterli. Çünkü sizler için hazırladığımız doğal diş beyazlatma yöntemleri piyasadaki birçok diş macunuyla rekabet edebilecek kadar etkili.
PORTAKAL VE DEFNE YAPRAĞI
MUZ KABUĞU
Muzun kabuğu adeta mineral ve vitamin deposudur. Dişlerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olan muz kabuğu sayesinde daha beyaz dişlere kavuşabilirsiniz.
ÇİLEK
Ağız sağlığı için faydalı olan diğer bir meyve de çilek. Dişteki plak ve tartar oluşumunu engelleyen çilek, dişleri beyazlatma özelliğine de sahiptir.
KARBONAT, TARÇIN VE ADA ÇAYI
Dişleri beyazlatan ve ağız içerisindeki zararlı bakterileri öldüren karbonat, tarçın ve ada çayından oluşan muhteşem üçlüyle tanışın.
KARBONAT, TUZ VE ELMA SİRKESİ
Diş beyazlatma formüllerinin yıldızı olan karbonata bu sefer de tuz ve elma sirkesi eşlik ediyor. Karışımın içeriğinde bulunan asit özelliği sarı lekeleri tamamen ortadan kaldırırken, dişin renk tonunda da gözle görülür bir fark yaratacak.
KARBONAT VE LİMON
İşte karşınızda en bilinen diş beyazlatma formülü!
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