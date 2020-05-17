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İlk kez göreceksiniz! İşte bembeyaz dişler için doğal yöntemler...

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

Diş macunu reklamlarında gördüğümüz kadar beyaz dişlere sahip olmak hepimizin hayalidir. Fakat "Işıl ışıl gülüşler, sağlıklı dişler" sözleriyle bembeyaz dişler vadeden reklamlarda gördüğünüz diş macunları ne yazık ki sürekli bir beyazlık sunmaz. Gün içerisinde tükettiğiniz besinler ve içecekler ile diş bakımına gösterdiğiniz özen dişlerinizin beyazlığını doğrudan etkiler.

İlk kez göreceksiniz! İşte bembeyaz dişler için doğal yöntemler...

Tüketilen yiyecek ve içecekler, diş fırçalama sıklığı ve hatta genetik bile dişlerin beyazlık derecesini etkiler. Ağız bakımına özen göstermesine rağmen dişlerinin yeterince beyaz olmadığını düşünenler de çareyi diş doktorlarına gitmekte bulurlar. Ama dişleri beyazlatmanın başka yolları da var...

BEMBEYAZ DİŞLERE SAHİP OLMAK İÇİN DOĞAL ÖNERİLER

İnci gibi bembeyaz dişlere ve harika bir gülüşe kavuşmak için mutfağınıza gitmeniz yeterli. Çünkü sizler için hazırladığımız doğal diş beyazlatma yöntemleri piyasadaki birçok diş macunuyla rekabet edebilecek kadar etkili.

10

PORTAKAL VE DEFNE YAPRAĞI

  • Portakalın kabuğunu soyun ve mutfak robotu ile un haline getirin.
  • Kurutulmuş defne yapraklarını elinizle ovuşturarak portakal kabuğunun içerisine karıştırın.
  • Ardından kuru diş fırçasını bu karışıma batırarak dişlerinizi fırçalayın.

11

MUZ KABUĞU

Muzun kabuğu adeta mineral ve vitamin deposudur. Dişlerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olan muz kabuğu sayesinde daha beyaz dişlere kavuşabilirsiniz.

  • Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğunu dişlerinizin yüzeyinde gezdirin.
  • Muz kabuğunun liflerinden rahatsız olursanız temiz bir diş fırçası ile temizleyebilirsiniz.

12

ÇİLEK

Ağız sağlığı için faydalı olan diğer bir meyve de çilek. Dişteki plak ve tartar oluşumunu engelleyen çilek, dişleri beyazlatma özelliğine de sahiptir.

  • Çilek ile doğal bir kür hazırlamak için tek yapmanız gereken çileği ezerek püre haline getirmek.
  • Çilek püresini diş fırçası ile uyguladığınızda sonuca inanamayacaksınız.

13

KARBONAT, TARÇIN VE ADA ÇAYI

Dişleri beyazlatan ve ağız içerisindeki zararlı bakterileri öldüren karbonat, tarçın ve ada çayından oluşan muhteşem üçlüyle tanışın.

  • Ada çayını havanda döverek un haline getirin.
  • Ardından içerisine karbonat ve tarçını ekleyerek homojen bir karışım elde edin.
  • Dişlerinizi kendi diş macununuz ile fırçaladıktan sonra bu karışımı uygulayabilirsiniz.

14

KARBONAT, TUZ VE ELMA SİRKESİ

Diş beyazlatma formüllerinin yıldızı olan karbonata bu sefer de tuz ve elma sirkesi eşlik ediyor. Karışımın içeriğinde bulunan asit özelliği sarı lekeleri tamamen ortadan kaldırırken, dişin renk tonunda da gözle görülür bir fark yaratacak.

  • 1 yemek kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı elma sirkesini macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
  • Ardından temiz ve kuru olan diş fırçanızı bu karışıma batırarak uygulayın.

15

KARBONAT VE LİMON

İşte karşınızda en bilinen diş beyazlatma formülü!

  • 1 yemek kaşığı karbonatın içerisine birkaç damla limon suyu ekleyin.
  • Temiz bir diş fırçası ile uygulayın.
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