İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar, Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı ve yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Meydan Muharebesi'ni birçok yönüyle gözler önüne seriyor.
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