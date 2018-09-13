İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar, Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı ve yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Meydan Muharebesi'ni birçok yönüyle gözler önüne seriyor.

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2 / 25 Zaferin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla gün yüzüne çıkarılan tarihi fotoğraflar arasında Büyük Önder Atatürk'ün Mürettep Kolordu Gözetleme yerinde Dua Tepe muhaberelerini takip ettiği anlar ile Batı Cephesi karargahından görüntüler yer aldı.

3 / 25 Makineli tüfek ve top atışı, piyade birliğinin düşmana karşı ilerleyişi ve cepheden farklı fotoğraflar ise albümde yer aldı.

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