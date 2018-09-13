İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

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YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı ve yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Meydan Muharebesi'ne ilişkin, arşivlerindeki az bilinen fotoğraflar Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar, Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı ve yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Meydan Muharebesi'ni birçok yönüyle gözler önüne seriyor.

Bu fotoğrafları daha önce görmediniz

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Zaferin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla gün yüzüne çıkarılan tarihi fotoğraflar arasında Büyük Önder Atatürk'ün Mürettep Kolordu Gözetleme yerinde Dua Tepe muhaberelerini takip ettiği anlar ile Batı Cephesi karargahından görüntüler yer aldı.
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Makineli tüfek ve top atışı, piyade birliğinin düşmana karşı ilerleyişi ve cepheden farklı fotoğraflar ise albümde yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
sakarya meydan muharebesi Genelkurmay Başkanlığı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk

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