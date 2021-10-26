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İlk kez görüldü! Antalya’da yalancı katil balina ölüsü kıyıya vurdu

26.10.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yaklaşık 5 metre uzunluğunda, yalancı katil balina ölüsü sahile vurdu. Antalya kıyısında ilk kez görülen yalancı katil balina ölüsü üzerinde ağ izlerine rastlandı. Boyları 5-6 metreye kadar uzayabilirken, 2 ton kadar ağırlığa da çıkabilen, Akdeniz kıyısına ilk kez vuran yalancı katil balina ölüsü ekiplerin incelemesinin ardından kamyona alındıktan sonra gömülmek üzere götürüldü.

İlk kez görüldü! Antalya’da yalancı katil balina ölüsü kıyıya vurdu

Yalancı katil balina ölüsü, Antalya Balıkçı Barınağı yakınlarında yer alan Çaltıcak mesire alanında görüldü. Kayalık bölgede siyah bir cisim olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen görevliler yaptıkları incelemede, bulunan ölü balinanın cisminin Pseudorca crassidens (yalancı katil balina) olduğunu belirledi.

Akdeniz Üniversite Su ürünleri Fakültesi Öğretim üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü personeli işbirliğiyle yalancı katil balina ölüsü balıkçı barınağına getirildi.

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Akdeniz kıyısına ilk kez vuran yalancı katil balina ölüsü ekiplerin incelemesinin ardından kamyona alındıktan sonra gömülmek üzere götürüldü. Balinanın kıyıdaki görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

''ŞU ANA KADAR KAYDI BİLDİRİLMEDİ''

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şu ana kadar bu tür balinanın Antalya’da kayıt altına alınmadığını belirterek, "Balinanın ölü kıyıya vurduğu haberi geldikten sonra arkadaşlarımız gidip incelemesini yaptı. Bu balina türü, yalancı katil balina türü, yunusgiller familyasında yer alıyor. Akdeniz ve Ege’de görülebilen türler arasında. Boyları 5-6 metreye kadar uzayabilirken, 2 ton kadar ağırlığa da çıkabiliyorlar. Bu balina Antalya’da bulunan türler arasında yer almıyor. Gerekli numuneler alındıktan sonra gömülme işlemi gerçekleşti” dedi.

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(DHA)

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