İlk kez görüldü! Her şey bir fok balığının köpek ısırınca ortaya çıktı... Kuduz virüsü bu sefer de deniz canlılarına bulaştı

Güney Afrika bu haberle çalkalanıyor! Kuduz bu sefer de deniz canlılarına bulaştı. Bilim insanları bu durumun ilk defa görüldüğünü vurguladı. Eyalet veterineri Lesley van Helden, Güney Afrika kıyılarının çeşitli yerlerinde ölmüş vaziyette bulunan 24 Güney Afrika kürklü fokta kuduz tespit edildiğini söyledi.

Helden, deniz memelileri arasında daha önce hiç virüsün yayıldığının kaydına geçilmediğini belirtti. Bunun bir ilk olduğunu söyledi.

FOK TARAFINDAN ISIRILAN KÖPEĞE KUDUZ BULAŞTI

Güney Afrika'daki yetkililer Cape Town'da bir köpeğin fok tarafından ısırılmasının ardından ilk kez haziran ayında Cape kürklü foklarında kuduz virüsü gördü. Köpeğe kuduz bulaşmasının ardından, araştırmacılar, 2021'den bu yana topladıkları 135 fok ölüsünden alınan beyin örnekleri üzerinde kuduz testleri yaptı. Yeni toplanan 20 örnekte de testler yapıldı, yapılan o testlerde pozitif çıktı.

EN AZ İKİ YILDIR BULUNUYOR

Yetkililer, Ağustos 2022'de toplanan bir fok ölüsünden de pozitif sonuç çıktığını, bunun da kuduzun fok popülasyonunda en az iki yıldır bulunduğu anlamına geldiğini açıkladı. Bilim insanları kuduzun foklara nasıl geçtiğini, türün içinde yaygınlaşıp yaygınlaşmadığını ve kontrol altına almak için neler yapılabileceğini bulmaya çalışıyor. Güney Afrikalı yetkililer konu üzerinde uluslararası uzmanlarla işbirliği yapıyor.

(AA)