İlk kez görüntülendi! Burası da ABD'nin seks robotu genelevi

Muhafazakar ve dindarlar tarafından kapatılması istenen genelevin tecavüze özendirdiği savunulurken, genelev sahibi yapılan eleştirileri umursamayarak her şeyin yasal olduğunu söylüyor.

ABD'nin seks robotu genelevi!

1 / 53 ABD'nin Houston kentinde ülkenin ilk cinsel ilişki robotu genelevi açıldı.

2 / 53 "TECAVÜZÜ ÖZENDİRİYOR" Ülkedeki muhafazakarlar ve dindarlar ise genelevin tecavüzü özendirici bir yer olduğu gerekçesiyle ayaklandı.

3 / 53 MARKA SAHİBİ ELEŞTİRİLERİ UMURSAMIYOR Genelev ve cinsel ilişki robotu satışı yapan markanın sahibi ise eleştirileri umursamıyor. Cinsel ilişki robotu satın almadan önce onu denemek isteyen müşterilerine kabarık ücretler karşılığında hizmet vermeyi sürdürüyor.

4 / 53 10 MAĞAZA DAHA AÇACAK Yuval Gavriel, 2020 yılına kadar ABD'de 10 cinsel ilişki robot mağazası açmayı daha planladığını açıkladı.

5 / 53 DENEME SEANSLARI VAR Cinsel ilişki robotu deneme fiyatları müşterilerin seçimine göre değişiyor. En ucuz robotlar için saat 140 TL olan deneme seanslarının fiyatı 2 saat için 1000 liraya kadar çıkabiliyor.

6 / 53 GERÇEKLİK VE KONUŞMA FİYATI BELİRLİYOR Satıştaki cinsel ilişki robotlarının fiyatı ise 15 bin liraya kadar çıkabiliyor. Fiyatı belirleyen ise gerçekçilik ve konuşma.

7 / 53 Genelevin kapatılması için imza toplayanlar ise bir günde 5800 imzaya ulaşmış durumda. Ancak Yuval Gavriel endişeli değil.

8 / 53 "HER ŞEY YASAL" Gavriel, hem satış mağazasının hem de deneme bölümlerinin yasal olduğunu açıkladı.

9 / 53

10 / 53

11 / 53

12 / 53

13 / 53

14 / 53

15 / 53

16 / 53

17 / 53

18 / 53

19 / 53

20 / 53

21 / 53

22 / 53

23 / 53

24 / 53

25 / 53

26 / 53

27 / 53

28 / 53

29 / 53

30 / 53

31 / 53

32 / 53

33 / 53

34 / 53

35 / 53

36 / 53

37 / 53

38 / 53

39 / 53

40 / 53

41 / 53

42 / 53

43 / 53

44 / 53

45 / 53

46 / 53

47 / 53

48 / 53

49 / 53

50 / 53

51 / 53

52 / 53