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  4. İlk kez hakim karşısında! Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat da var... 28 sanığın yargılanmasına başlandı

İlk kez hakim karşısında! Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat da var... 28 sanığın yargılanmasına başlandı

04.09.2024 10:18
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Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden ve son olarak tutuklu olarak yargıladığı davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye edilmesiyle yeniden gündeme gelen davada bugün önemi bir gün. Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 kişi bugün hakim karşısına çıkıyor. 28 sanığın yargılanmasına başlandı. Öte yandan Candan kardeşler de bugün hakim karşısına çıkıyor.

Sosyal medyada bir dönem her yaptığı gündem olan ancak sonrasında kara para aklama iddialarının gündeme gelmesiyle kara para aklama gerekçesiyle tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti için bugün önemli bir gün. Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı.

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İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır edildi. Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı. Sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmaları alınacak.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’, ’suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ’Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından toplamda 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

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CANDAN KARDEŞLER DE HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Nihal ve Bahar Candan kardeşler de, bugün dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından hakim karşısına çıkıyor. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava öncesi adliyeye gelen Nihal Candan kameralara yansıdı.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün başlanacak.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi Nihal Candan adliyeye geldi. Nihal Candan’ın sorulan sorulara cevap vermediği görüldü. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat hakim
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