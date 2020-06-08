İlk kez hakim karşısında! Kaçma ihtimali nedeniyle...

Chauvin, tutulduğu Minnesota Oak Park Heights eyalet hapisanesinden turuncu elbise içinde kelepçeli olarak video bağlantısıyla duruşmaya katıldı.

Savcı Matthew Frank, suçlamaların ciddiyeti ve kamuoyunda kendisine karşı kuvvetli bir algı olması nedeniyle Chauvin’in kaçma ihtimali bulunduğunu belirterek kefalet bedelinin yükseltilmesini talep etti.

KEFALET BEDELİ 1 MİLYON 250 BİN DOLARA ÇIKARILDI

Hakim Jeannice M. Reding, ilk gözaltına alındığında 1 milyon dolar olarak belirlenen Chauvin’in kefalet bedelini 1 milyon 250 bin dolara çıkardı.

Karara Chauvin ve avukatı itiraz etmezken yaklaşık 15 dakika süren ilk duruşmada bir sonraki mahkeme tarihi 29 Haziran olarak belirlendi.

25 Mayıs'ta Minneapolis şehrindeki gözaltı işlemi sırasında boynuna dizini basarak siyahi George Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Derek Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmıştı.

Chauvin hakkında 2. dereceden cinayet suçuyla dava açılırken, olaya karışan diğer 3 polis Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng de suça yardım ve yataklık etmekten gözaltına alınmıştı.