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İlk kez hakim karşısında! Kaçma ihtimali nedeniyle...

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2020 23:02 | Son Güncelleme

ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin (44), ilk kez hakim karşısına çıktı.

İlk kez hakim karşısında! Kaçma ihtimali nedeniyle...

Chauvin, tutulduğu Minnesota Oak Park Heights eyalet hapisanesinden turuncu elbise içinde kelepçeli olarak video bağlantısıyla duruşmaya katıldı.

Savcı Matthew Frank, suçlamaların ciddiyeti ve kamuoyunda kendisine karşı kuvvetli bir algı olması nedeniyle Chauvin’in kaçma ihtimali bulunduğunu belirterek kefalet bedelinin yükseltilmesini talep etti.

KEFALET BEDELİ 1 MİLYON 250 BİN DOLARA ÇIKARILDI

Hakim Jeannice M. Reding, ilk gözaltına alındığında 1 milyon dolar olarak belirlenen Chauvin’in kefalet bedelini 1 milyon 250 bin dolara çıkardı.

Karara Chauvin ve avukatı itiraz etmezken yaklaşık 15 dakika süren ilk duruşmada bir sonraki mahkeme tarihi 29 Haziran olarak belirlendi.

25 Mayıs'ta Minneapolis şehrindeki gözaltı işlemi sırasında boynuna dizini basarak siyahi George Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Derek Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmıştı.

Chauvin hakkında 2. dereceden cinayet suçuyla dava açılırken, olaya karışan diğer 3 polis Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng de suça yardım ve yataklık etmekten gözaltına alınmıştı.

29 HAZİRAN'DA DEVAM EDİLECEK

Her birine 750 bin dolarlık kefalet konan ve Hennepin County Bölgesi hapisanesinde tutulan 3 polisin duruşmasına 29 Haziran'da devam edilecek.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı. (AA)

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