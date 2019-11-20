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İlk kez işiten bebeklerden biri güldü, diğeri ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:57 | Son Güncelleme

ANTALYA’da doğuştan işitme engelli 18 aylık Tuna Altuğ Işık ile 20 aylık Melek Eylül Orhan, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatının ardından sesleri ilk duyduklarında şaşkına döndü.

Selma KUNAR/ANTALYA (DHA)- ANTALYA’da doğuştan işitme engelli 18 aylık Tuna Altuğ Işık ile 20 aylık Melek Eylül Orhan, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatının ardından sesleri ilk duyduklarında şaşkına döndü. Melek Eylül eliyle kulağını gösterip gülücükler atarken, Tuna Altuğ ise ağlayarak tepki verdi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği’nden Doç. Dr. Erdem Atalay Çetinkaya ile Op.Dr. Nuray Ensari’nin koklear implant ameliyatı yaptıkları biri 18 aylık, diğeri 20 aylık doğuştan işitme engelli iki çocuk, ameliyatın ardından Odyolog Nurdan Aygener Yeşilyurt gözetiminde ilk kez seslerle tanıştıklarında ilginç tepkiler verdi. 20 aylık Melek Eylül Orhan, hayatında ilk kez ses duyduğunda eliyle kulağını gösterip gülücükler atarken, 18 aylık Tuna Altuğ Işık ise daha önce hiç bilmediği sesleri duyunca ağlamaya başladı. Her ikisi de iç kulaktaki alıcı hücrelerin doğuştan gelişmemesi nedeniyle işitme engelli dünyaya gelen ve ameliyatla duymaya başlayan çocukların ailelerinin hayatında da yeni birer sayfa açıldı.
MELEK EYLÜL SESLERİ DUYUNCA HEYECANLANIYOR
İkinci çocuğu Melek Eylül'ün duymadığı için hırçın olduğunu, bazen başını duvara bile vurduğunu anlatan Kerime Orhan (25), ameliyattan sonra ise kızında büyük değişimler gözlediğini belirtti. Anne Orhan, Melek Eylül’ün sesleri duymaya başladığından bu yana çok heyecanlı, çok mutlu olduğunu ve kardeşiyle oyunlar oynadığını söyledi.
'ÖPÜCÜKLER VERDİ, GÖZ KAPAKLARIYLA TEPKİLERİNİ GÖSTERDİ'
Minik kızın ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Erdem Atalay Çetinkaya, iç kulaktaki alıcı hücrelerin doğuştan gelişmemesi sebebiyle işitme engelli dünyaya gelen Melek Eylül’e iki taraflı koklear implant ameliyatı yaptığını belirtti. Doç. Dr. Çetinkaya, “Sesin ne olduğunu ameliyattan sonra algılamaya başlayan Melek Eylül, hızlı bir eğitimle normal yaşıtları gibi olacak" dedi. Melek Eylül’ün seslerle ilk tanıştığında kendilerine öpücükler yolladığını, güldüğünü belirten Doç. Dr. Çetinkaya, “Yaptığımız testlerde, verdiğimiz sinyallere beyin tarafından cevap aldığımızı gördük. Sesleri duyunca bize öpücükler verdi, göz kapaklarıyla tepkiler gösterdi" dedi.
SESLERE AĞLAYARAK TEPKİ GÖSTERDİ
Annesi Ela Işık (35), babası Nejdet Işık (38) ve ağabeyi Musa Işık (5.5) ile birlikte koklear implant ameliyatının ardından kulak arkasına yerleştirilen cihazın testi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen Tuna Altuğ da ilk kez ses duyduğu andaki tepkisini yineledi. Seslere ağlayarak tepki veren minik Tuna Altuğ’u, annesi, babası ve doktorlar sakinleştirmeye çalıştı.
Tuna Altuğ’un hemşire annesi Ela Işık, sesin ne olduğunu henüz algılayamadığı için oğlunun ağlayarak tepki verdiğini söyledi. Anne Işık, “Tuna cihaz takılıp sesleri duyunca kendi kendine bağırıyor, ağlıyor. Cihazı çıkarınca sessizleşiyor. Sesin ne olduğunu anlamadığı, bilmediği için tepki veriyor. 'Tuna' diye birkaç kez seslenince dönüp bakıyor" dedi.

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