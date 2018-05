İlk kez jinekolojik muayeneye gideceklerin bilmesi gereken 10 madde

Kız çocuğunun doğumdan kadının ölümüne kadar sağlığı etkileyen beslenme, doğum kontrol yöntemleri, kürtaja ulaşım, doğurganlığın ve menopozun takibi, rahim ağzı kanserinin erken tanısı için Pap Smear /(Servikal) Smear testi ve rahim ağzı kanserine karşı HPV aşısı, mamografi taramaları, menopozdaki kadının sağlığının koruması jinekolog olarak bizim görevlerimiz arasındadır. Bu nedenlerle jinekolojik muayeneler sadece hastalıkların tedavisi amacı ile değil sağlıklı yaşam sürmemiz ve sağlıklı nesillerin devamı için de gerekmektedir.

1. İlk jinekolojik muayene ne zaman olmalı? Ne zaman bir jinekologa başvurmalıyız?

Üreme sağlığı konusunda kadın doğum hekimi ile ilk görüşme buluğ çağında 13-15 yaş arasında önerilmektedir (The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)). Ergenlerde muayenenin kapsamı hastanın bireysel ihtiyaçlarına bağlıdır. Bu görüşme üreme sağlığı konularına ilişkin yaşa uygun eğitim ile sınırlı olabilir. Şikayet veya belirli endişeler yoksa jinekolojik muayene yapılmaz.