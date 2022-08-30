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İlk kez okula adım atacak çocuklarınız için okulu sevdirecek kırtasiye malzemeleri

29.08.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem ebeveynlerin hem çocukların heyecanla beklediği yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az kaldı! Okulların açılması yaklaşınca kırtasiye ürünlerine olan ilgi arttı. Yapılan kırtasiye alışverişinin hem işlevsel hem çocukların hoşuna gidecek şekilde olması, çocukların okulu sevmesini kolaylaştırabiliyor. Okula ilk kez gidecek çocuklar için okulu sevdirecek birbirinden sevimli ve kullanışlı ürünleri derledik. İşte detaylar!

İlk kez okula adım atacak çocuklarınız için okulu sevdirecek kırtasiye malzemeleri

Okula bu yıl yeni başlayacak olan çocuğunuz varsa onlar için sevimli kırtasiye malzemeleri seçmeniz, onun okulu sevmesine yardımcı olabilir. Minikleri mutlu edecek tasarımlarda pek çok kırtasiye ürünü bulmak mümkün. Çocuğunuzun seveceği ürünleri alarak onun okula alışmasını desteklemek istiyorsanuz doğru yerdesiniz. Defterden çantaya, suluktan kalem kutuya kadar birbirinden güzel ürünleri sizin için seçtik.

1. Sevimli defter arayanlara: Dodheah Kız Erkek Peluş Defter

İlk kez okula adım atacak çocuklarınız için okulu sevdirecek kırtasiye malzemeleri

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Peluş olan nesnelerin mutlulukla bir ilgisi olmalı! Dodheah Kız Erkek Peluş Defter, verdiği yumuşaklık hissi ile çocukların çok hoşuna gider. Ürün; yazma, çizim, not alma gibi pek çok kullanıma uygun olur. Öğrenciler tarafından çok sevilen peluş defter, okula yeni başlayacak çocuğunuz için çok hoş bir hediye olabilir. Sevimli tavşan görünümü olan ürüne yazı yazmaya çalışmanın çocuğunuzun çok hoşuna gideceğine eminiz. A5 boyut ile tasarlanan bu ürünü detaylı şekilde incelemeye ne dersiniz?

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2. Rengârenk resimler için tercih edilen: Soobe Çocuk Boyama Seti 68 Parça

İlk kez okula adım atacak çocuklarınız için okulu sevdirecek kırtasiye malzemeleri

Resim dersleri okul hayatının en eğlenceli derslerinden birisi öyle değil mi? Bu nedenle okula yeni başlayan çocuğunuza renkli boya kalemleri almanız onu çok sevindirebilir. Soobe Çocuk Boyama Seti 68 Parça, okula başlayacak olan çocuklar için harika bir seçenek olabilir. Setin içerisinde kuru boya, sulu boya, pastel boya ve keçeli kalem gibi çeşitli boyalar bulunur. Aynı zamanda içinden bir adet silgi ve kalemtıraş da çıkar. Çocukların her türlü boya ihtiyacını karşılayacak olan bu sete çocuğunuzun bayılacağına eminiz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Bu silgiyle hataları düzeltmek çok eğlenceli: Trendİthalat Sevimli Minnoş İkili Muz Silgi

İlk kez okula adım atacak çocuklarınız için okulu sevdirecek kırtasiye malzemeleri

Silgi, okul hayatının vazgeçilmez bir ihtiyaçlarından biri oluyor. Son zamanlarda silgiler, işlevsel kullanımının dışında çocukların beğenilerine de hitap edecek şekilde tasarlanıyor. Trendİthalat Sevimli Minnoş İkili Muz Silgi, tasarımları sayesinde hataları düzeltmeyi keyifli bir hâle getiriyor. Üstelik bu silgiler, tatlı şekilleri dışında temiz silme işlemi yaptığı için kullanıcıların beğenisini kazanıyor. İki farklı renkte tasarlanan set, okula yeni başlayan çocukların favori kırtasiye malzemelerinden biri hâline geliyor. Oldukça uygun fiyatlı bu silgileri detaylıca inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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4. Çocukların tüm ihtiyacını karşılayan: Mickey & Minnie Mouse Minnie Mouse İlkokul Çantası ve Beş Parçalık Orjinal Set

İlk kez okula adım atacak çocuklarınız için okulu sevdirecek kırtasiye malzemeleri

Artık okullu olan miniklerinizin en temel kırtasiye eşyası: Okul çantası! Çocukların dünyası, oyunlar ve çizgi filmler ile süslenir. Okul hayatına adım attıklarında da bu dünyaya ait bir karakteri, okul eşyasının üzerinde görmek çocuğunuza okulu sevdirebilir. Çizgi karakter tasarımlı olan Mickey & Minnie Mouse Minnie Mouse İlkokul Çantası ve Beş Parçalık Orjinal Set, hem çocuğunuzun tüm ihtiyacını giderir hem ona okulu sevdirmeye yardımcı olur. Setin içerisinde okul çantası, beslenme çantası, matara, beslenme kabı ve kalemlik bulunur. Özellikle Mickey Mouse seven çocukların bu set ile okula keyifle gideceğine şüphemiz hiç yok!

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5. Çocuklarınız defterlerini dilediği gibi kişiselleştirsin: Creatiket 1237 Şekilli Kesim Etiket, Hayvanciklar, Yeşil

İlk kez okula adım atacak çocuklarınız için okulu sevdirecek kırtasiye malzemeleri

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Çocukların kendilerine ait olan nesneleri benimsemeleri için bu nesneleri kişiselleştirmeleri faydalı olabilir. Mesela okul defterlerini kişiselleştirmek için alacağınız Creatiket 1237 Şekilli Kesim Etiket, Hayvanciklar, Yeşil; çocuğunuza deflerlerin kendisine ait olduğunu hatırlatır. Aynı zamanda okul defterlerinin üzerinde çocuğunuzun adının yazması, hem çocukları mutlu eder hem defterlerin kaybolmasına ya da karışmasına engel olur. Üstelik Creatiket markalı sevimli etiketlerin hayvancık desenleri, çocukların çok hoşuna gider. Ürünü güvenli şekilde satın alıp çocuklarınızın defterlerini birlikte süslemeye ne dersiniz?

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6. Çocuğunuz su içmeyi unutmayacak: Contigo Gizmo Flip Kedicikler Tritan Çocuk Suluğu

İlk kez okula adım atacak çocuklarınız için okulu sevdirecek kırtasiye malzemeleri

Su içmek herkes için büyük bir ihtiyaç. Her çocuğun tıpkı yetişkinler gibi gün içerisinde belirli litre suyu tüketmesi gerekiyor. Ancak okula yeni başlamış bir çocuk gün içerisinde bu ihtiyacını göz ardı edebiliyor. İşte, bu noktada oldukça sevimli olan Contigo Gizmo Flip Kedicikler Tritan Çocuk Suluğu yardımınıza koşuyor! Ürün; kalitesi ve tasarımı sayesinde miniklerin sağlığını göz önünde tutar ve kolay kullanım sunar. Doğada cama en yakın materyal olarak bilinen tritan malzemeden üretilen suluk, sağlıklı ve dayanıklı olması ile öne çıkar. Ayrıca ürün, sevimli tasarımı sayesinde miniklerin de dikkatini çekmeyi başarır.

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7. Son yılların en sevilen kırtasiye ürünlerinden: Abesa Kalemlik Oyuncak Popit Soft Kalemlik

İlk kez okula adım atacak çocuklarınız için okulu sevdirecek kırtasiye malzemeleri

Popit nesneler, son zamanlarda en sevilen ürünler hâline geldi. Anahtarlıklar, oyuncaklar, çantalar ve daha pek çok ürünün popit versiyonunu bulmak mümkün. Okula yeni başlayan çocuğunuzun mutlaka kalemlerini rahatlıkla koyabileceği bir kalemliğe ihtiyacı olur. Bu nedenle Abesa Kalemlik Oyuncak Popit Soft Kalemlik, okul çağındaki çoğu çocuğun dikkatini çeker. Ürünü tercih ederek hem çocuğunuzun kalemlik ihtiyacını karşılayabilir hem onu çok mutlu edebilirsiniz. Okula gitmeyi ve ders çalışmayı keyifli hâle getirecek ürünlerden biri olan bu kalemliğe mutlaka şans vermelisiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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