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Tıp tarihinde bir İlk! Ölü donörden nakledilen rahimle...

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2018 11:54 | Son Güncelleme

Brezilya'da bir kadın ölü donörden nakledilen rahim sayesinde bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Tıp tarihinde bir İlk! Ölü donörden nakledilen rahimle...

Ameliyata giren doktorlar, ölü donörün 45 yaşında ve daha önce 3 doğum yapmış bir kadın olduğunu, nakil yapılan kişinin ise 32 yaşında doğuştan rahmi olmayan bir kadın olduğunu söyledi.
Sao Paulo Üniversitesi'nden Dr Dani Ejzenberg, ölü bir bedenden yapılan naklin riskleri azalttığını belirtti ve "Böylece donörün hayatını tehlikeye atma riskine girmiyorsunuz. Ayrıca ameliyat masrafı daha az oluyor" dedi.

Araştırma ile ilgili yazının Lancet dergisine verildiği tarihte yedi ay 20 günlük olan kız bebeğin anne sütüyle beslendiği ve 7.2 kilogram ağırlığa ulaştığı belirtildi.

Ekim ayında yapılan nakil işleminin 10 saatten fazla sürdüğü, bir ay sonra kadının adet görmeye başladığı ve ardından embriyonun da rahme taşındığı bilgisi verildi.

BAŞARILI OLAN İLK OPERASYON

İsveç ve ABD dahil olmak üzere diğer ülkelerde, daha önce yaşayan donörlerden rahim nakledildiğini söyleyen Ejzenberg, ölü donörden rahim nakli işleminin de birçok kez denendiğini ancak şimdiye kadar başarılı olunamadığını belirtti.

Ölü donörlerden rahim nakli ameliyatları daha önce ABD, Kanada, Çekya ve Türkiye'de 10 kez denendi ancak hiçbirinde canlı bebek doğumu başarılamadı.

Canlı bir donörden alınan rahimle doğan ilk bebek ise 2013 yılında İsveç'te dünyaya gelmişti.

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Bilim dünyasında bu tür 39 nakil yapıldığı ve bunlardan 11'inin canlı doğumla sonuçlandığı biliniyor.

Doktorlar, prosedürün birçok kadına doğurganlık umudu getirebileceğini söyledi.

Halen rahim naklinde uygulanan kuralın, organın kendi rızasıyla donör olan bir akrabadan alınmasını şart koştuğunu söyleyen Dr. Ejzenberg, "Öldükten sonra organlarının alınmasına izin verenlerin sayısı canlı donörlerden çok fazla; bu yöntemle donör sayısı çok fazla yükselebilir" dedi.

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