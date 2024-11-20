İlk kez ortaya çıktı! Narin cinayetinde soruşturmayı etkileyecek delil: Bu iki fotoğraf cinayeti çözecek

21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki minik Narin 8 Eylül'e kadar umutlar yitirilmeden aranmıştı. Cansız bedeni bulunan Narin sonrasında tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Derede cesedin bulunmasının ardından gözaltılar artmıştı. Tutuklu bulunan amca Salim Güran'a anne, ağabey ve çok sayıda aile üyesi de katıldı.

AİLE SUSMAYA DEVAM EDİYOR

Narin'in nasıl öldürüldüğü belirlenirken kimin öldürdüğü ise hala çözülemedi. Geçen hafta ilk duruşması görülen davada aile gizlilik yemini etmişçesine birbirini savundu. Güran ailesi Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu iddia ederken Nevzat'da okları bir kez daha amca Salim Güran'a çevirmişti.

CİNAYETTE ÇARPICI DELİL

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Narin Güran cinayetine dair çarpıcı bir detayı haberleştirdi. Minik Narin'in gömüldüğü noktada bir ilaç bulunduğu tespit edildi.

SAÇ GÜÇLENDİRİCİ ÇIKTI

Yapılan incelemelere göre o ilacın, erkekler için üretilmiş saç güçlendirici bir takviye olduğu ortaya çıktı. Amca Salim Güran'ın eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldığında, eskiden kel olduğu ve sonrasında saç ektirdiği görüldü.Tüm çıkan bu deliller akıllara "Katil amca Salim Güran mı?" sorusunu getirdi.