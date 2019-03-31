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İlk kez oy kullanmanın heyecanını yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri kapsamında aileleriyle birlikte okullardaki sandık başlarına giden genç seçmenler, ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşadı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri kapsamında aileleriyle birlikte okullardaki sandık başlarına giden genç seçmenler, ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşadı. Bazı seçmenler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez oy kullanacaklara gönderdiği mektubu okuyan bazı genç seçmenler ise sandığa giderek oy kullandı.
Kırıkkale’de Yahşihan Cumhuriyet Ortaokulunda ilk kez oy kullanan lise mezunu Özge Nur Üçkol, babasıyla birlikte sandığa giderek oy kullanmanın heyecanını yaşadı. İlk oyum olduğu için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Üçkol, “Çünkü bu oyu kendim için kullanmıyordum. Oy kullanamayan küçük kardeşlerimiz için ve onların geleceği için de kullanıyordum. Umarım devletimize milletimize hayırlı huzurlu olur. Her şey istediğimiz gibi olur umarım. Sabah kalktığımda çok heyecanlıydım. Çünkü ilk oyu kullanmak çok büyük bir sorumluluk aslında. Bunu sadece ben kendim için oy vermiyorum. Herkes için veriyorum. Görevliler yardımcı oldu. Öncelikle sandık salonumu buldum. Sonra içerideki görevliler kalabalık olduğu için biraz beklememi söylediler. Ve daha sonra da pusulalarımı verip mührümü verip içeri girip oy kullandım. Daha sonra da sandığa oyumu attım. İnşallah hayırlı olur” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mektubunu okuduğunu ifade eden Emre Yüksekkaya, “Bu vatan için bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu hissettik. Vatana millete hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.
Kırıkkale Namık Kemal Ortaokulunda ilk kez oyunu kullandığını belirten bir genç seçmen ise, “Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Kazanan Türkiye Cumhuriyeti olsun. Baki olan bayrak, millet ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.

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