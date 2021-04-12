İlk kez paylaşıldı! İşte koronavirüs aşısı olan hastaların akciğer görüntüleri

Koronavirüs hastalığı genç nüfusta daha fazla görülmeye başlarken Covid-19 aşıları tamamlanan 60 yaş üstü vatandaşlardan bazıları ise koronavirüse yakalanmaya devam ediyor. VM Medical Park Samsun Hastanesinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise aşının gerçek yaşam sonuçlarını gözler önüne serdi. 2. doz aşıları tamamlanmış fakat koronavirüs servisinde yatan hastaların akciğer tomografilerini inceleyen Prof. Dr. Özkaya, bu kişilerin akciğer tutulumları olduğu halde hastalığı hafif atlattıklarını söyledi.

AKCİĞERDEKİ DEĞİŞİMLER

Bugüne kadar aşının etkilerini hep laboratuvar ortamında antikor üretip üretmemesi ile değerlendirdiklerini belirten Prof. Dr. Özkaya, "Vatandaşlarımız aşılarını olduktan sonra ilk gerçek yaşam sonuçlarını yeni yeni almaya başladık. Gerçekten aşı yaptığımızda antikor oluşturuyor ama bu antikor kişiyi koruyacak mı diye merakla beklediğimiz sorunun cevabını, insanlar 2. doz aşısını olduktan bir ay sonra ortaya çıkmaya başladı. Bu hastalar koronavirüsü kaptığında yeni yeni korumaya başladığını anladık. Bir örnek vermem gerekirse, 84 yaşında bir hastamız 2. doz aşısını olduktan sonra eşiyle beraber koronavirüs oluyor. Koronavirüs akciğer tutulumları olduğu halde çok hafif şekilde atlattılar. 65 yaşında başka bir hastamızı göstermek gerekirse, bu hastamız da 2. doz aşısını olmuş ve aradan 1 ay geçtikten sonra antikor da oluşmuş. Bu antikor bu kişiyi koruyacak mı diye gerçek yaşam sonuçlarına baktığımızda, koronanın hastanın akciğerlerine indiği halde çok hafif atlattığını görüyoruz. Eğer bu kişi aşı olmasaydı, hastaneye yatarak daha ağır geçirebilirdi" diye konuştu.