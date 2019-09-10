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İlk kez sınır ötesinde karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bu yıl Sıla Yolu’na revan olan yurt dışındaki vatandaşları yalnız bırakmadı.YTB hayata geçirdiği faaliyetlerle bu yıl izin ve tatil dönemlerini geçirmek üzere ana vatan Türkiye’ye yola koyulan Avrupa’nın farklı yerlerinden vatandaşların yanındaydı.

İlk kez sınır ötesinde karşılama

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bu yıl Sıla Yolu’na revan olan yurt dışındaki vatandaşları yalnız bırakmadı.
YTB hayata geçirdiği faaliyetlerle bu yıl izin ve tatil dönemlerini geçirmek üzere ana vatan Türkiye’ye yola koyulan Avrupa’nın farklı yerlerinden vatandaşların yanındaydı. Türkiye sınır kapılarında ve Türkiye’de düzenlenen çeşitli faaliyetlerin yanı sıra bu yıl hayata geçirilen Türkiye sınırları ötesindeki karşılamalar ise vatandaşların en çok beğenisini kazanan uygulama oldu. Karşılama faaliyetleri geri dönüşlerle birlikte ise yerini uğurlama faaliyetlerine bıraktı. YTB Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki YTB heyeti de geçtiğimiz günlerde karayoluyla Kapıkule’den Sırbistan’a giderek Sıla Yolu güzergahındaki uygulamaları ve hizmetleri yerinde inceledi.
İlk kez sınır ötesinde karşılama
YTB ile Türkiye ve Sırbistan İçişleri Bakanlıkları arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle vatandaşlar bu yıl ilk kez Türkiye sınırlarının ötesinde, Sırbistan sınır kapılarında Türk polisi ile Türkçe-Sırpça bilen YTB personeli ve YTB’nin bursiyer uluslararası öğrencileri tarafından karşılandı. Sırbistan’ın Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan sınır kapılarında görev yapan Türk polisi ve YTB personeli ihtiyaç temin faaliyetleri ve teknik desteklerden tercümanlık faaliyetlerine kadar vatandaşların pek çok ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli rol oynadı. Sınır ötesinde vatandaşlara sunulan hizmetler bununla da sınırlı kalmadı. Belirtilen sınır kapılarında 7/24 hazır bekletilen YTB araçları ring yaparak kesintisiz olarak vatandaşların yardımına koşarken; Niş yakınlarında oluşturulan YTB çağrı merkezi ve destek masası da 7/24 vatandaşlara hizmet verdi. Türkçe ve Sırpça bilen YTB görevlileri 50 vatandaşın mahkemesinde destek sağlarken 400 vatandaşın da araçlarına arıza yapması nedeniyle yol yardımı sundu. Kaza yapan 20 vatandaşın hastane ve mahkeme süreçleri ile de bizzat ilgilendi. Anlaşmazlıklar nedeniyle yaşanan 1.500’e yakın vatandaş için de tercüme işlemi sağladı. Vatandaşlar, Sırbistan geçişlerinde yaşamış oldukları sorunlar için “+381638162030” numaralı hattı arayarak veya whatsapp üzerinden ulaşım sağlayarak güzergahların durumu hakkında da ayrıca bilgi alabildi.
Hizmetler sınır kapıları ve yurt için de de devam etti
Ana vatan Türkiye’ye gelen vatandaşlara yönelik hizmetler sınır kapılarında ve yurt içinde ilgili mülki idare amirlikleri ve belediyeler iş birliğinde de sürdürüldü. Kapıkule sınır kapısında kurulan YTB standı ile ikramlarla karşılanan vatandaşlara bilgilendirici dokümanlarla da destek sağlanırken; çocuklara da eğlenceli materyaller dağıtıldı.
Dönüşler rahatladı
Karşılama sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler dönüş sürecinde de zenginleştirilerek devam ettirildi. Kapıkule Sınır Kapısı’nda Edirne Valiliği iş birliğiyle hayata geçirilen bin 500 araçlık otopark, dinlenme ve oyun alanları, geçiş sıra ve süresini belirten numaratörler uzun ve yorucu kuyrukların minimuma indirilmesi amacıyla hayata geçirildi. Yine sınır kapılarında oluşturulan diğer ihtiyaç temin faaliyetleri ve ikramlarla da her an vatandaşlara destek sağlanmaya çalışıldı.
‘‘Sıla Yolu’na bigane kalmıyoruz’’
Sıla Yolu güzergahındaki faaliyetleri yerinde inceleyen YTB Başkanı Abdullah Eren: “Kendi sınırlarımızda, sınırlarımızın ötesinde ve yurt içinde vatandaşlarımızın rahat bir süreç geçirmeleri için çeşitli hizmetler sunduk. Vatandaşlarımızın kullandığı Sıla Yolu’nda neler yaşadıklarını, ne sıkıntılarla karşılaştıklarını da yerinde görelim istedik. Sırbistan’da yaşanan sıkıntılar, polislerimizin ve personellerimizin göreve başlaması ile neredeyse ortadan kalktı. Bizim sloganımız ‘nerede bir vatandaşımız varsa oradayız’. Bu sloganın da gereğini yerine getiriyoruz. Önümüzdeki yıl bu hizmetleri daha da geliştirerek vereceğiz. Sıla Yolu’na bigane kalmıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
“Geçişlerde en büyük problem dil ve anlaşma idi. Artık bu sorun çözüldü. Uygulama çok faydalı oldu’’ diyen Sırbistan Sınır Polisi Başkanı Milan Stanojevic de ‘‘Ortak sorunlarda birlikteyiz, bekleme azaldı. Ayrıca diğer problemleri de birlikte çözüyoruz. Kötü eleştiriler ortadan kalktı” açıklamasında bulundu.

İlk kez sınır ötesinde karşılama

İlk kez sınır ötesinde karşılama

İlk kez sınır ötesinde karşılama

İlk kez sınır ötesinde karşılama

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