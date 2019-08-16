İlk kez uygulanan sistem gurbetçileri memnun etti

Parka girişte kendilerine sıra numarası verilen gurbetçiler, işlemlerinin başlayacağı süre boyunca park alanında dinlenip, ücretsiz internet bağlantısının, tuvaletlerin, okuma ve televizyon köşelerinin olduğu sosyal alanlarda vakit geçiriyor, çocukları ise oyun parkında eğleniyor.

EDİRNE (AA) - Yurt dışına çıkışlarında rahat etmeleri ve bekleme sürelerini uygun bir alanda geçirmeleri için uygulamaya alınan park sistemi, gurbetçileri memnun etti.

Oluşturulan park sisteminin güzel olduğunu belirten Yozgat, "Bu sistem yolda beklemekten daha güzel. Burada istediğin gibi hareket edebiliyorsun, mola verebiliyorsun. Daha önce kuyruklarda bekliyorduk, sıkıcıydı, burada beklemek daha güzel." dedi.

Almanya'ya dönen İlhan Karaman da tatilini Erzurum'da geçirdiğini ifade ederek, "22 yıldır gelip gidiyorum, ilk kez bu sistem uygulanıyor. Allah devletimizden razı olsun, eksikliğini vermesin. Güzel bir sistem. Yolda yorulmuştum, buraya geldim biraz dinlendim, şimdi de yola devam ediyorum." diye konuştu.

