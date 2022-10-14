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İlk kez yayınlandı! ABD Kongre Binası baskınıyla ilgili yeni görüntüler

14.10.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre Binasına düzenlediği baskınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk kez yayınlanan görüntülerde kongre liderlerinin olay sırasında yaşadığı korku dolu anlar yer aldı. Görüntülerde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin “Kongredeki oturumu sonlandırmak zorundayız yoksa isyancılar büyük bir zafer kazanacaklar" dediği anlar yer aldı.

İlk kez yayınlandı! ABD Kongre Binası baskınıyla ilgili yeni görüntüler

6 Ocak 2021’de Donald Trump’ın başkan olmasını isteyen binlerce destekçisi, Kongre Binası’na yürüyerek saldırı düzenlemişti. Saldırılarda 5 kişi hayatı kaybederken, yüzlerce kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kongre liderlerinin korku dolu anlarının yer aldığı görüntülerde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin “Kongredeki oturumu sonlandırmak zorundayız yoksa isyancılar büyük bir zafer kazanacaklar" dediği anlar yer aldı. Güvenli odada Chuck Schumer’in Güvenlik Bakanı’nı aramak istediğini söylediği görüntüde “Lanet olası Güvenlik Bakanı“ sözlerini sarf etmesi dikkat çekti.

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"OTURUMU SONLANDIRMAK ZORUNDAYIZ YOKSA..."

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin gazeteci olan kızı Alexandra Pelosi tarafından kaydedilen görüntülerde Başkan Nancy Peloci ile dönemin Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’in, güvenliğin sağlanması amacıyla bazı yetkililer ile yaptıkları konuşmalar da yer alıyor.

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Görüntülerin başında isyancıların kongre binasındaki bir kapıyı kırarak içeri girmeye başladığı ve güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı belirtilirken, telefonda konuşan Başkan Nancy Pelosi’nin “Kongredeki oturumu sonlandırmak zorundayız yoksa isyancılar büyük bir zafer kazanacaklar.” sözlerini kullandığı görülüyor.

"BUNA İNANABİLİYOR MUSUNUZ?"

Kongre liderlerinin saldırı sebebiyle güvenli ve gizli bir odaya nakledilmesinin ardından odada bulunanların yaşadığı gerginlik açıkça belli olurken Başkan Pelosi, hükümetin hala işlediğini bir şekilde halka göstermek ve seçimin onaylanması işlemine devam etmek için oturuma geri dönmenin bir yolu olup olmadığını sordu. Odada bulunan birisi cevap olarak bazı senatörlerin Genel kurul salonunda mahsur kaldığını ve olası bir saldırıya karşı gaz maskesi takarak yere yatıp siper aldıklarını belirtmesi üzerine Pelosi hayret içerisinde odadakilere dönerek “Buna inanabiliyor musunuz?” dedi.

Güvenli odada Chuck Schumer’in Güvenlik Bakanı’nı aramak istediğini söylediği görüntüde “Lanet olası Güvenlik Bakanı“ sözlerini sarf etmesi dikkat çekti. Schumer, dönemin ABD Güvenlik Bakan Vekili olan Christopher Miller ile yaptığı telefon görüşmesinde “Hala güvenli odaya nakledilemeyen senatörler bulunuyor. Çok sayıda güvenlik görevlisine ihtiyaç var, Maryland Ulusal Muhafızlarını da gönderebilir misiniz?” diye sordu.

'TRUMP'A ÇAĞRI' YAPIN BASKISI

Başkan Pelosi ve Schumer, yardım istemek için dönemin Virginia Eyaleti Valisi Ralph Northam ve Adalet Bakanı Vekili Jeffrey Rosen ile de telefonda konuştu. Konuşma sırasında Schumer’in Jeffrey Rosen’e hiddetli bir şekilde “Sayın Bakan, niçin Başkan’a (Donald Trump) isyancıların kongreyi terk etmeleri çağrısı yapmasını söylemiyorsunuz?” ifadesini kullandı.

BİNLERCE KİŞİ KONGRE BİNASINI BASMIŞTI

Trump, 3 Kasım 2020’deki başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından seçimin “hileli” olduğunu iddia etmiş ve destekçilerini kendisine karşı bir komplo yapıldığına ikna etmeye teşvik edici girişimlerde bulunmuştu. 6 Ocak 2021’de Trump’ın başkan olmasını isteyen binlerce destekçisi, Kongre Binası’na yürüyerek saldırı düzenlemişti. Saldırılarda 5 kişi hayatı kaybederken, yüzlerce kişi ise yaralanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Trump’ın yanı sıra yüzlerce tanık 6 Ocak Komitesi tarafından sorgulanmış, 900’den fazla kişi ise suçlanmıştı. Olayların ardından ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak saldırılarını “ABD’nin en karanlık günü” olarak nitelendirmişti.

Kaynak: İHA

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Nancy Pelosi ABD Kongre Binası abd
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