Hürkuş-C serisinin son versiyon uçağı yaklaşık 5 ton ağırlığa sahip olacak ve 1,5 ton faydalı yükü taşıyabilecek.

İlk kez yayınlandı! İşte HÜRKUŞ-C

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı. Programda HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri de ilk kez yayınlandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 projesinde bir gecikmenin olmadığını vurgularken, Anadolu Gemisi projesi, Akıllı Bomba teknolojileri ile milli ve yerli motor üretimi gibi kritik projelerle ilgili son bilgileri paylaştı.

İşte Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşmasından satır başları: "En önemli projeye birinci sırada milli muharip uçağı koyabiliriz. Hem ölçek, hem maliyet, hem teknolojik açıdan gereksinimleri gördüğümüzde. Bu tür projeler çok uzun vadeli projeler. Şimdi burada en büyük unsur kararlılık, süreklilik ve destek. Cumhurbaşkanımızın müthiş bir desteği var. "Savunma sanayii benim şahsi himayem altındadır" dediler.

Bir F-35, F22'nin tarihine baktığımızda yıllar sürdü. Bu uçak ne zaman hizmete girer dediğimizde, F-35 hizmete gireli çok oldu ama hala safha safha çok değişiklikler yapılıyor.

Biz 2023'te uçağımızın hazır hale gelmesini hedefliyoruz. Bu bütün unsurları haline gelmiyor. THK filosunda hizmet vereceği tarih 2024'ün sonu.

Aslında biz bütün projemizde olduğu gibi milli bir ürün geliştirmek istiyoruz. Jet motor teknolojisi dünyadaki en ileri teknolojilerden birisi. Biz kendi yerli unsurlarımızla milli bir proje başlattık. Ancak beklediğimiz tarihlerde motorun yetişmesi ve olgunlaşması için bir yabancı işbirliği de bizim için önemli. Bu yapı ile ilgili çeşitli şirketlerle görüştük. Rolls Royce de bir tanesi. Oldukça iyi mesafeler kat ettik. Ama bizim bazı olmazsa olmaz şartlarımız var. Bunun da başında, sürekliliği, devamlılığı, teknoloji kısıtlılığı olmaması gibi. Tam bir mutabakata vardığımız takdirde işbirliği için engel yok.

Bizim A, B, C planlarımız var ve olmalı. Bir milli motor geliştirmek üzere çalışmalarımız da başladı. Diğer firmalarla dirsek temasımız devam ediyor. Dünyada jet motor üreten ülke ve şirket sayısı çok kısıtlı.