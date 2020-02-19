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İlk kez yayınlandı: Saçları traş edildi, bıyığı kesildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2020 15:11 | Son Güncelleme

Dünyanın en ünlü suçluları arasında yer alan 'El Chapo' (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman'ın 2016 yılına ait görüntüleri ilk kez paylaşıldı.

İlk kez yayınlandı: Saçları traş edildi, bıyığı kesildi!

'El Chapo'nun 2016 yılına ait görüntüleri dünya basınında büyük yankı buldu.

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'El Chapo' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, hapishaneden ikinci kez firar ettikten sonra 2016'da memleketi Sinaloa'da yakalanmıştı.

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El Chapo'nun ilk kez yayınlanan görüntüleri: Saçları traş edildi, bıyığı kesildi! El Chapo, bir yıl önce firar ettiği orta Meksika'daki Altiplano Hapishanesi'ne 2016'da helikopterle sevk edildi. O anlardan sonra yaşananlara ait görüntüler ise yeni paylaşıldı.

Meksika lideri Enrique Pena Nieto'nun Twitter hesabından "Görev tamamlandı. Yakaladık" mesajını paylaştığı anlarda, Guzman cezaevi bahçesinde elleri kelepçeli bekletiliyordu.

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Görüntülerde El Chapo berber koltuğuna oturtuldu ve gardiyan tarafından saçları traş edildi, bıyığı kesildi.
O anlar videoda detaylı olarak yer aldı. Ardından Guzman'ın sabıka fotoğrafı çekildi.

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Guzman ardından dakikalarca hapishane koridorlarında dolaştırıldı ve son olarak da hücresine konuldu.
El Chapo'nun ilk kez yayınlanan görüntüleri: Saçları traş edildi, bıyığı kesildi! Joaquin Guzman'ın 2015'te cezaevindeki banyosuna çıkan bir tünelle hapisten kaçmasında eşi Emma Coronel Aispuro'nun önemli rol oynadığı öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
El Chapo traş Bıyık Hapishane

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