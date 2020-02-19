İlk kez yayınlandı: Saçları traş edildi, bıyığı kesildi!

'El Chapo'nun 2016 yılına ait görüntüleri dünya basınında büyük yankı buldu.

'El Chapo' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, hapishaneden ikinci kez firar ettikten sonra 2016'da memleketi Sinaloa'da yakalanmıştı.

El Chapo'nun ilk kez yayınlanan görüntüleri: Saçları traş edildi, bıyığı kesildi! El Chapo, bir yıl önce firar ettiği orta Meksika'daki Altiplano Hapishanesi'ne 2016'da helikopterle sevk edildi. O anlardan sonra yaşananlara ait görüntüler ise yeni paylaşıldı.

Meksika lideri Enrique Pena Nieto'nun Twitter hesabından "Görev tamamlandı. Yakaladık" mesajını paylaştığı anlarda, Guzman cezaevi bahçesinde elleri kelepçeli bekletiliyordu.

Görüntülerde El Chapo berber koltuğuna oturtuldu ve gardiyan tarafından saçları traş edildi, bıyığı kesildi.

O anlar videoda detaylı olarak yer aldı. Ardından Guzman'ın sabıka fotoğrafı çekildi.

Guzman ardından dakikalarca hapishane koridorlarında dolaştırıldı ve son olarak da hücresine konuldu.

El Chapo'nun ilk kez yayınlanan görüntüleri: Saçları traş edildi, bıyığı kesildi! Joaquin Guzman'ın 2015'te cezaevindeki banyosuna çıkan bir tünelle hapisten kaçmasında eşi Emma Coronel Aispuro'nun önemli rol oynadığı öne sürülmüştü.



