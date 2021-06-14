İlk kez yüz yüze görüşecekler! Erdoğan-Biden görüşmesinin saati belli oldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor. NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor. BİRÇOK YOL ULAŞIMA KAPANDI 30 ülkeden binlerce görevli ve gazeteci Brüksel'e geldi. Heyetler çok sıkı güvenlik ve salgın tedbirleriyle NATO karargahında görüşmeler yapacak. Zirve nedeniyle Brüksel'de liderlerin NATO karargahına gidiş güzergahındaki birçok yol kapatıldı. Belçika güvenlik güçleri de hem liderlerin ve heyetlerin konaklayacağı otellerde hem de NATO karargahı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Belçikalı yetkililer bu amaçla en az 2 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Şehirdeki bazı toplu taşıma güzergahlarında da değişiklikler yapıldı.

ERDOĞAN - MACRON GÖRÜŞMESİ BAŞLADI Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler zirvesinin yapılacağı Brüksel'deki NATO karargahına geldi. Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi de öğle saatlerinde başladı. STOLTENBERG'DEN AÇIKLAMA NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi için NATO karargahına gelişinde açıklama yaptı. "Bugün transatlantik ilişkilerimizde yeni bir bölüm açıyoruz." diyen Stoltenberg, NATO Zirvesi'nde liderlerin birçok konuyu ele alacaklarını, bunlar arasında Rusya ve Çin'in de bulunduğunu söyledi. Stoltenberg, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş'tan beri en düşük seviyesinde. Bunun nedeni Rusya'nın saldırgan eylemleri. İnanıyorum ki liderler Rusya'ya yönelik 'diyalog ile birleştirilmiş güçlü savunma' şeklindeki ikili yaklaşımımızı teyit edecek." dedi. Çin konusuna da değinin Stoltenberg, "Çin ile fırsatlar var. Çin ile iklim değişikliği ve silahların kontrolü konusunda çalışmalıyız. Ancak Çin'in askeri güçlenmesi, artan etkisi ve zorlayıcı tavırları da güvenliğimiz bakımından bazı sınamaları ortaya koyuyor. Bunlara İttifak olarak birlikte eğilmeliyiz." diye konuştu.

TÜRKİYE VE ABD GİBİ ÜLKELER AFGANİSTAN İÇİN DİYALOG HALİNDE Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'daki misyonunu sonlandırma kararıyla ilgili bir soru üzerine, Afganları desteklemeye devam edeceklerini, Afgan güvenlik güçlerine mali yardımın süreceğini aktardı. Afgan güvenlik güçlerinin ülke dışında eğitimi üzerinde çalıştıklarını bildiren Stoltenberg, şöyle devam etti: "Havaalanı dahil kritik altyapıların nasıl sürdürülebilir olacağı konusunda da çalışıyoruz. NATO destek sağlamayı planlıyor. Kabil'de uluslararası bir havalimanını nasıl sürdürülebilir yapacağımız konusunda ABD ve Türkiye gibi bazı NATO ülkeleri de doğrudan diyalog içindeler. Bu hem NATO müttefikleri hem de tüm uluslararası camia için diplomatik mevcudiyet ve yardımların devamı bakımından önemli." GÜÇLÜ BİRLİK MESAJI Stoltenberg, liderlerin NATO 2030 gündemini de bugünkü toplantıda onaylayacağını kaydederek bunun kolektif savunmanın güçlendirilmesi, mukavemetin kuvvetlendirilmesi ve NATO'nun teknolojisinin ilerletilmesini içerdiğini söyledi. NATO tarihinde ilk kez "iklim değişikliği ve güvenlik" başlığının da bir zirvede konuşulacağını ifade eden Stoltenberg, savunma harcamalarındaki artışın sürmesi gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, "Bugün alacağımız kararlarla güçlü bir birlik ve kararlılık mesajı vereceğimize, NATO'yu küresel rekabet ortamında daha güçlü yapacağımıza inanıyorum." dedi. ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİNİN SAATİ BELLİ OLDU Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ilk kez yüz yüze bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinin saat 18.00'de başlaması beklenirken toplantı sonrasında Erdoğan ile Biden'ın ortak açıklama yapması bekleniyor. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Brüksel'e hareket etmeden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'na gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Biden ile yapacağı görüşmenin detaylarına ilişkin şu açıklamaları yaptı; "Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Görüşme alanımız çok geniş. Beklentimiz, amasız yaklaşımı ABD'den görmek. Biden ile birçok dedikodular vesaire içeride dışarıda oldu, bunları geride bırakıp, neler yapabiliriz, neler yapacağız bunları konuşmamız lazım. Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz.