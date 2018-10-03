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İLK KİŞİSEL SERGİSİNİ AÇTI

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 10:57 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Viktoria Tekelioğlu, yağlı ve pastel boyadan yaptığı 42 tablosuna yer verdiği ilk kişisel sergisini açtı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Viktoria Tekelioğlu, yağlı ve pastel boyadan yaptığı 42 tablosuna yer verdiği ilk kişisel sergisini açtı. Marmaris Belediyesi Kültür Merkezi Uğur Mumcu Salonu'ndaki sergide, 44 yaşındaki ev kadını Viktoria Tekelioğlu'nun 6 yıl resim kursu aldıktan sonra yaptığı 30'u yağlı boya, 12'si ise pastel boya olmak üzere toplam 42 tablosunda, doğa, hayvanlar, tarihi evler ve Marmaris'in eşsiz manzarasına yer verdi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kirt ve İsmet Kamil Öner, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerleşik yaşayan yabancıların ve çok sayıda davetlinin gezdiği sergi ilk günden büyük ilgi gördü. Seri boyunca salonda keman ile klasik müzik konseri verildi. Çocukluktan bu yana resim yapmayı çok sevdiğini belirten Viktoria Tekelioğlu, Resim yeteneğimi geliştirmek için bir sanat galerisinde 6 yıl boyunca kurs aldım. İki çocuğum var. Onların doğumlarından sonra resim sevgime 2 yıl ara vermek zorunda kaldım. Yetenek geliştirme kurslarında pastel ve yağlı boya eserlerimi ortaya çıkardım. Mutluluk veren tablolar yapmayı seviyorum. Herkesi resim yapmaya davet ediyorum. Resim yapmak insanı rahatlatıyor dedi.Sergi, 6 Ekim tarihine kadar gezilebilecek. Görüntü Dökümü ----------------------- -Sergiden görüntü -İlk kişisel sergisini açan Viktoria Tekelioğlu ile röp. -Gerel ve detay görüntüler Haber-Kamera Ali GÜNDOGAN MARMARİS (Muğla), (DHA) (Tür: Yurt)

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