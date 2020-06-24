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İlk kıvılcım Brezilya'dan: WhatsApp para gönderme özelliği durduruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

WhatsApp para gönderme özelliği WhatsApp Payments, Brezilya'da askıya alındı. Brezilya Merkez Bankası, 'WhatsApp'ın para gönderme özelliğini başlatmak için izni yoktu' dedi.

İlk kıvılcım Brezilya'dan: WhatsApp para gönderme özelliği durduruldu!

WhatsApp geçtiğimiz haftalarda karşımıza yeni bir özellik ile karşımıza çıkmıştı. Bu özellik ile WhatsApp üzerinden para gönderilip alınabilecekti. WhatsApp özellik üzerindeki testlerin bitmesiyle birlikte Brezilya'da kullanıma sunuldu. Brezilyalı WhatsApp kullanıcıları özelliği oldukça kullanışlı bulmasına rağmen Brezilya Merkez Bankası'nın kararı ile tüm büyü bozuldu.

BREZİLYA MERKEZ BANKASI'NDAN WHATSAPP'A DURDURMA

Brezilya Merkez Bankası, WhatsApp para gönderme özelliğinin askıya alınmasına yönelik karar aldı. Bu karar ile birlikte WhatsApp'ın bir banka gibi çalıştığı özellik, Brezilya'da durduruldu. Peki bu anlaşmazlık nasıl ortaya çıktı ve nasıl gelişti?

ÖZELLİK YAYINA GİRDİĞİNDE YOKTU

Brezilya Merkez Bankası, geçtiğimiz gün şirketlerin ödeme hizmetleriyle çalışmak için Merkez Bankası'ndan izin almasını gerektiren bir düzenlemeye imza attı. WhatsApp para gönderme özelliğini kullanıma sunduğunda ise böyle bir düzenleme yoktu. Bu yüzden WhatsApp, Brezilya Merkez Bankası'ndan izin almaksızın yeni özelliğini yayına aldı. Ancak yapılan düzenleme ile birlikte WhatsApp da izne tabi olunca, Merkez Bankası özelliğin durdurulmasına karar verdi. Yani aslında ortada çözümü kolay bir sorun mevcut.

REKABETE VE VERİ GİZLİLİĞİNE ZARAR VEREBİLİR

WhatsApp için açıklama yapan Brezilya Merkez Bankası, açıklamasında özelliğin kendilerinin izni dışında yayına alındığını söyledi. Bu durumun rekabet, verimlilik ve veri gizliliği gibi konularda Brezilya ödeme sistemlerine zarar verebileceğini söyleyen Merkez Bankası, WhatsApp'ın özelliğine destek veren ödeme sistemlerini de uyardı. İdari yaptırımların dışında para cezası ile karşılaşabileceklerini belirtti. Bu durumun ardından WhatsApp da bir açıklama ile olan bitenler hakkındaki yorumunu paylaştı.

WhatsApp

WhatsApp Brezilya'daki kararın ardından yaptığı açıklamada Brezilya'daki kullanıcılarına dijital ödeme sağlamak adına yerel ortaklar ve Merkez Bankası ile çalışmaya devam edeceklerini duyurdu. WhatsApp'ın Merkez Bankası ile anlaşarak sorunu çözüme kavuşturması bekleniyor.

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