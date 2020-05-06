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İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

06.05.2020 08:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs çalışmalarında çığır açan ilk buluşa June Almeida imza attı. Almeida, koronavirüsleri ilk keşfeden kişi oldu. Covid-19'a neden olan yeni tip koronavirüs incelemelerinde de Almeida'nın çalışmaları referans alınıyor.

İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

İnsana bulaşan ilk koronavirüsü keşfeden kişi, okulu 16 yaşında bırakan İskoç bir otobüs şoförün kızı June Almeida'ydı.

İlk buluşundan sonra June Almeida, virüs görüntülemenin öncüsü olmaya devam etti. Almeida'nın koronavirüs çalışmaları yeni koronavirüsün ortaya çıkmasıyla beraber yürütülen araştırmaların da yeniden odak noktası haline geldi.

Covid-19 yeni bir hastalık, ancak Dr Almeida'nın 1964 yılında Londra'da St Thomas Hastane laboratuvarında saptadığı koronavirüsün yeni bir çeşidi.

Virolog June, evlenmeden önce Hart soyadını kullanıyordu, 1930'da doğdu ve Glasgow'un kuzeydoğusunda Alexandra Park yakınında eski binada büyüdü.

Okuldan çok kısıtlı bir eğitimle ayrıldı ancak Glasgow Kraliyet Reviri'nde histopatoloji bölümünde laboratuvar teknisyeni olarak iş buldu.

Daha sonra kariyerini ilerletmek için Londra'ya taşındı ve 1954 yılında Venezuelalı ressam Enriques Almeida ile evlendi.

Soğuk algınlığı araştırması

Çift ve genç kızları Kanada, Toronto'ya taşındılar ve medikal yazar George Winter'a göre, Dr. Almeida'nın elektron mikroskopuyla muazzam yeteneklerini geliştirdiği yer Ontario Kanser Enstitüsü'ydü.

Virüsleri antikor kullanıp kümeler halinde daha iyi görselleştiren için bir yönteme öncülük etti.

BBC Radyo İskoçya'dan Drivetime'a konuşan George Winter'a göre June Almeida'nın yetenekleri Birleşik Krallık'ta tanınmış ve 1964'te St Thomas Tıp Okulu'nda çalışmaya geri çağrılmıştı. Burası aynı zamanda Başbakan Boris Johnson Covid-19'a yakalanınca tedavi gördüğü yer.

Dönüşünde Salisbury'de soğuk algınlığı ünitesinde araştırma yapan Dr. David Tyrrell ile çalışmaya başladı.

Bay Winter, Dr.Tyrrell'in gönüllülerden gelen burun yıkamalarını incelediğini ve ekibinin, soğuk algınlığı ile ilişkili birkaç ortak virüsü çıkarabildiklerini ancak hepsinde olmadığını keşfettiğini söyledi.

Özellikle B814 olarak bilinen bir örnek, 1960 yılında Surrey'deki bir yatılı okuldaki bir öğrencinin burun yıkamalarından alınmıştı.

Gönüllülere soğuk algınlığı semptomlarını iletebildiklerini ancak rutin hücre kültüründe büyütemediklerini keşfettiler.

Koronavirüslerinn çevresinde taç görüntüsü var.

Bununla birlikte gönüllü çalışmaları belirtilerin büyümesinin organ kültüründe olduğu gösterdi ve Dr.Tyrrell bunun elektron mikroskopundan görülüp görülemeyeceğini merak etti.

Virüs partiküllerini numune şeklinde alan June Almeida'ya örnek gönderdiler, o da bunları tam aynısı olmamakla birlikte grip virüsü gibi niteledi.

Almeida, 'ilk insan koronavirüsü' olarak tanınan virüsü de tespit etmiş oldu.

Winter, Dr. Almeida'nın daha önce fare hepatitlerini ve tavukların bulaşıcı bronşitini incelerken böyle partiküller gördüğünü söylüyor.

Ancak Winter, Almeida'nın makalesin akademik meslektaşlarının incelemesinden geçen bir dergi tarafından reddedildiğini anlattı, çünkü inceleme yapan meslektaşları, ürettikleri görüntülerin yalnızca grip virüsü parçacıklarının kötü birer resimleri olduklarını söyledi.

B814 buluşunun yeni keşfi 1965 yılında British Medical Journal'da yazıldı ve gördüklerinin ilk fotoğrafları iki yıl sonra General Virology Journal'da yayınlandı.

Winter'a göre, bunu koronavirüs olarak adlandıranlar St Thomas'ta başta olan Profesör Tony Waterson ile birlikte Dr. Tyrrell ve Dr. Almedia idi. Bu ismin nedeni virüse ait görüntünün tepesinde bir taç veya hale imgesiydi.

Dr. Almeida daha sonra doktorasını aldığı yer olan Londra'daki Lisansüstü Tıp Fakültesi'nde çalıştı.

Kariyerini, görüntüleme virüsleri alanında ismini çeşitli patentlerle süsleyen Wellcome Enstitüsü'nde bitirdi.

Wellcome'dan ayrıldıktan sonra Dr.Almeida yoga öğretmeni oldu ancak HIV virüsünün yeni fotoğraflarını çekmeye yardımcı olduğu 1980'lerin sonunda danışma rolünde virolojiye geri döndü

June Almeida 2007 yılında 77 yaşında öldü.

Şimdi ölümünden 13 yıl sonra, bugünün dünyasında hızla yayılan virüs hakkındaki öncü çalışmaları ile hak ettiği değeri görüyor.

Koronavirüs

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