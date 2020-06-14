HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

14.06.2020 22:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs çalışmalarında çığır açan ilk buluşa June Almeida imza attı. Almeida, koronavirüsleri ilk keşfeden kişi oldu. Covid-19'a neden olan yeni tip koronavirüs incelemelerinde de Almeida'nın çalışmaları referans alınıyor.

İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

İnsana bulaşan ilk koronavirüsü keşfeden kişi, okulu 16 yaşında bırakan İskoç bir otobüs şoförün kızı June Almeida'ydı.

İlk buluşundan sonra June Almeida, virüs görüntülemenin öncüsü olmaya devam etti. Almeida'nın koronavirüs çalışmaları yeni koronavirüsün ortaya çıkmasıyla beraber yürütülen araştırmaların da yeniden odak noktası haline geldi.

Covid-19 yeni bir hastalık, ancak Dr Almeida'nın 1964 yılında Londra'da St Thomas Hastane laboratuvarında saptadığı koronavirüsün yeni bir çeşidi.

Virolog June, evlenmeden önce Hart soyadını kullanıyordu, 1930'da doğdu ve Glasgow'un kuzeydoğusunda Alexandra Park yakınında eski binada büyüdü.

Okuldan çok kısıtlı bir eğitimle ayrıldı ancak Glasgow Kraliyet Reviri'nde histopatoloji bölümünde laboratuvar teknisyeni olarak iş buldu.

Daha sonra kariyerini ilerletmek için Londra'ya taşındı ve 1954 yılında Venezuelalı ressam Enriques Almeida ile evlendi.

Soğuk algınlığı araştırması

Çift ve genç kızları Kanada, Toronto'ya taşındılar ve medikal yazar George Winter'a göre, Dr. Almeida'nın elektron mikroskopuyla muazzam yeteneklerini geliştirdiği yer Ontario Kanser Enstitüsü'ydü.

Virüsleri antikor kullanıp kümeler halinde daha iyi görselleştiren için bir yönteme öncülük etti.

BBC Radyo İskoçya'dan Drivetime'a konuşan George Winter'a göre June Almeida'nın yetenekleri Birleşik Krallık'ta tanınmış ve 1964'te St Thomas Tıp Okulu'nda çalışmaya geri çağrılmıştı. Burası aynı zamanda Başbakan Boris Johnson Covid-19'a yakalanınca tedavi gördüğü yer.

Dönüşünde Salisbury'de soğuk algınlığı ünitesinde araştırma yapan Dr. David Tyrrell ile çalışmaya başladı.

Bay Winter, Dr.Tyrrell'in gönüllülerden gelen burun yıkamalarını incelediğini ve ekibinin, soğuk algınlığı ile ilişkili birkaç ortak virüsü çıkarabildiklerini ancak hepsinde olmadığını keşfettiğini söyledi.

Özellikle B814 olarak bilinen bir örnek, 1960 yılında Surrey'deki bir yatılı okuldaki bir öğrencinin burun yıkamalarından alınmıştı.

Gönüllülere soğuk algınlığı semptomlarını iletebildiklerini ancak rutin hücre kültüründe büyütemediklerini keşfettiler.

Koronavirüslerinn çevresinde taç görüntüsü var.

Bununla birlikte gönüllü çalışmaları belirtilerin büyümesinin organ kültüründe olduğu gösterdi ve Dr.Tyrrell bunun elektron mikroskopundan görülüp görülemeyeceğini merak etti.

Virüs partiküllerini numune şeklinde alan June Almeida'ya örnek gönderdiler, o da bunları tam aynısı olmamakla birlikte grip virüsü gibi niteledi.

Almeida, 'ilk insan koronavirüsü' olarak tanınan virüsü de tespit etmiş oldu.

Winter, Dr. Almeida'nın daha önce fare hepatitlerini ve tavukların bulaşıcı bronşitini incelerken böyle partiküller gördüğünü söylüyor.

Ancak Winter, Almeida'nın makalesin akademik meslektaşlarının incelemesinden geçen bir dergi tarafından reddedildiğini anlattı, çünkü inceleme yapan meslektaşları, ürettikleri görüntülerin yalnızca grip virüsü parçacıklarının kötü birer resimleri olduklarını söyledi.

B814 buluşunun yeni keşfi 1965 yılında British Medical Journal'da yazıldı ve gördüklerinin ilk fotoğrafları iki yıl sonra General Virology Journal'da yayınlandı.

Winter'a göre, bunu koronavirüs olarak adlandıranlar St Thomas'ta başta olan Profesör Tony Waterson ile birlikte Dr. Tyrrell ve Dr. Almedia idi. Bu ismin nedeni virüse ait görüntünün tepesinde bir taç veya hale imgesiydi.

Dr. Almeida daha sonra doktorasını aldığı yer olan Londra'daki Lisansüstü Tıp Fakültesi'nde çalıştı.

Kariyerini, görüntüleme virüsleri alanında ismini çeşitli patentlerle süsleyen Wellcome Enstitüsü'nde bitirdi.

Wellcome'dan ayrıldıktan sonra Dr.Almeida yoga öğretmeni oldu ancak HIV virüsünün yeni fotoğraflarını çekmeye yardımcı olduğu 1980'lerin sonunda danışma rolünde virolojiye geri döndü

June Almeida 2007 yılında 77 yaşında öldü.

Şimdi ölümünden 13 yıl sonra, bugünün dünyasında hızla yayılan virüs hakkındaki öncü çalışmaları ile hak ettiği değeri görüyor.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepkiBaşak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepki
Mahalleliyi tedirgin eden göçükMahalleliyi tedirgin eden göçük
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Üzerine titriyor! 54 bin TL'yi peşin verdi!

Üzerine titriyor! 54 bin TL'yi peşin verdi!

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...

Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...

Kayseri’de mahalleliyi tedirgin eden göçük

Mahalleliyi tedirgin eden göçük

Kendisini yakalamaya gelen polislere tepki gösterdi! 'Ayıp be size'

Kendisini yakalamaya gelen polislere tepki gösterdi! 'Ayıp size'

Afgan çobanı 150 lira için öldürüp, kuyuya atmışlar

Kan donduran cinayet! 150 lira için öldürüp, kuyuya atmışlar

Benzinlikte minibüs alev aldı, faciadan dönüldü

Bir anda alev aldı! Faciadan kıl payı dönüldü

Taksim’de otobüs şoförü ile yolcu arasında kavga

Taksim'de otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.