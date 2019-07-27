HABER

İlk kurbanlıklar çadırlara yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 07:04 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - KURBAN Bayramı için çeşitli illerden İstanbul'un Avrupa Yakası'na getirilen kurbanlıklar, gece yarısı başlayan kontrollerin ardından Sultangazi'deki satış ve kesim alanına yerleştirildi.

İlk kurbanlıklar çadırlara yerleştirildi

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - KURBAN Bayramı için çeşitli illerden İstanbul'un Avrupa Yakası'na getirilen kurbanlıklar, gece yarısı başlayan kontrollerin ardından Sultangazi'deki satış ve kesim alanına yerleştirildi.
Birçok ilden Kurban Bayramı için İstanbul'un Avrupa Yakası'na getirilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile veterinerler tarafından kontrollere tabi tutuldu. Küpe ve evrak kontrolleri yapılan kurbanlıklar, Sultangazi'de bulunan satış ve kesim alanındaki çadırlara yerleştirildi.
FOTOĞRAFLI

İlk kurbanlıklar çadırlara yerleştirildiİlk kurbanlıklar çadırlara yerleştirildiİlk kurbanlıklar çadırlara yerleştirildiİlk kurbanlıklar çadırlara yerleştirildi

İzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştıİzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştı
Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybettiEski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti
Eski Bakan hayatını kaybetti!Eski Bakan hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

İtalya kendi sahil güvenlik gemisini limana yanaştırmıyor

İtalya kendi sahil güvenlik gemisini limana yanaştırmıyor

Bu sözleri ortalığı karıştıracak: Onlar 10 dakika eğlendirir...

Bu sözleri ortalığı karıştıracak: Onlar 10 dakika eğlendirir...

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk çevik kuvvet polisleri Türkiye'de eğitilecek

Arnavutluk çevik kuvvet polisleri Türkiye'de eğitilecek

Fethiye'de kamyonet otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Fethiye'de kamyonet otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın vefat etti

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı

İstanbul'da kurban denetimi başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 üniversiteye rektör atandı

11 üniversiteye rektör atandı!

İki büyükelçinin merkeze alınma Kararı Resmi Gazete’de

İki büyükelçinin merkeze alınma Kararı Resmi Gazete’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.