Sosyal medya hesaplarından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait paylaşımlarda bulunduğu ve örgüt propagandası yaptığına dair tespitler sorulan Kösmene, söz konusu paylaşımları kendisinin yapıp yapmadığını hatırlamadığını, bir başkasının kendi adına paylaşımda bulunmuş olabileceğini ileri sürdü.

Aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Kösmene, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren Y.D, Kösmene'nin kamu kurumuna atanması halinde ilk maaşının yarısını "himmet" olarak istediğini itiraf etti.

- İlk maaşın yarısı "himmet"

Tanık sıfatıyla ifadesi alınan FETÖ itirafçısı Y.D, Kösmene ile Adıyaman'da tanıştıklarını, kendisini öğretmen olarak tanıdığını beyan etti.

Zabıt katibi olmak istediğini ve Kösmene ile bu süreçte görüşmeler yaptıklarını anlatan Y.D, katiplik sınavında başarılı olmasının ardından işe alımla ilgili mülakattan 3 gün önce Kösmene'nin de aralarında olduğu şahısların kendisini mülakata tabi tuttuğunu bildirdi.

Tanık Y.D, sanık Kösmene'nin, işe başlaması halinde ilk maaşının yarısını, sonraki maaşlarının da yüzde 10'luk kısmını FETÖ adına vermesini söylediğini, kendisinin askere gidene kadar Kösmene'nin dediğini yaptığını kaydetti.

- 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Tanık beyanlarının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Kösmene hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldığını anımsattı.

Savcı, ByLock kullanımına ilişkin tespitler, himmet topladığına dair tanık beyanları ve zabıt katipliği sınavına giren şahıslarla yaptığı görüşmeler dikkate alınarak, sanığın, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Kösmene ve avukatı, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Sanığa ve avukatına savunmalarını hazırlamak üzere süre veren mahkeme heyeti, Kösmene'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

