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İlk maaşının yarısını FETÖ'ye "himmet" olarak vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

FETÖ itirafçısı Y.D, zabıt katibi olmak istediği dönemde görüşmeler gerçekleştirdikleri FETÖ sanığı eski öğretmenin kendisinden kamu kurumuna atanması halinde ilk maaşının yarısını, diğer maaşlarının da yüzde 10'unu "himmet" olarak istediğini, kendisinin bunu yerine getirdiğini ifade etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisakı nedeniyle kamu görevinden ihraç edilen eski öğretmen Ali Baz Kösmene'nin yargılanmasına devam edildi.

Tanık sıfatıyla ifade veren Y.D, Kösmene'nin kamu kurumuna atanması halinde ilk maaşının yarısını "himmet" olarak istediğini itiraf etti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kösmene ile telekonferans üzerinden, tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlantı kuruldu.

Savunma yapan Kösmene, örgüt üyesi olmadığını ve FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespitleri kabul etmediğini dile getirdi.

Aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Kösmene, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Sosyal medya hesaplarından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait paylaşımlarda bulunduğu ve örgüt propagandası yaptığına dair tespitler sorulan Kösmene, söz konusu paylaşımları kendisinin yapıp yapmadığını hatırlamadığını, bir başkasının kendi adına paylaşımda bulunmuş olabileceğini ileri sürdü.

- İlk maaşın yarısı "himmet"

Tanık sıfatıyla ifadesi alınan FETÖ itirafçısı Y.D, Kösmene ile Adıyaman'da tanıştıklarını, kendisini öğretmen olarak tanıdığını beyan etti.

Zabıt katibi olmak istediğini ve Kösmene ile bu süreçte görüşmeler yaptıklarını anlatan Y.D, katiplik sınavında başarılı olmasının ardından işe alımla ilgili mülakattan 3 gün önce Kösmene'nin de aralarında olduğu şahısların kendisini mülakata tabi tuttuğunu bildirdi.

Tanık Y.D, sanık Kösmene'nin, işe başlaması halinde ilk maaşının yarısını, sonraki maaşlarının da yüzde 10'luk kısmını FETÖ adına vermesini söylediğini, kendisinin askere gidene kadar Kösmene'nin dediğini yaptığını kaydetti.

- 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Tanık beyanlarının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Kösmene hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldığını anımsattı.

Savcı, ByLock kullanımına ilişkin tespitler, himmet topladığına dair tanık beyanları ve zabıt katipliği sınavına giren şahıslarla yaptığı görüşmeler dikkate alınarak, sanığın, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Kösmene ve avukatı, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Sanığa ve avukatına savunmalarını hazırlamak üzere süre veren mahkeme heyeti, Kösmene'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ himmet

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