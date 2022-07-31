İlk maaşıyla babasına hediye almıştı! Alev alan otomobilde hayatını kaybetti... Cenazede yürek yakan feryat

Yürek yakan kaza, önceki gece Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Nalbant'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak alev aldı. Otomobilden çıkamayan Nalbant, yangında hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nalbant'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZA ÖNCESİ BABASINI ARAYIP SÖYLEDİKLERİ YÜREK YAKTI

Nalbant'ın tatil için Antalya'ya geldiği ve bir kafede part-time çalıştığı belirtildi. Nalbant'ın ayrıca kaza öncesi babasını arayıp, ilk maaşı ile kendisine hediye aldığını ve kargoya verdiğini söylediği öğrenildi.

"HEDİYENİ BEKLERKEN CENAZEN GELDİ"

Otopsi sonrası Nalbant'ın cenazesi, memleketi Yalova'ya gönderildi. Nalbant için Çiftlikköy ilçesi Sahil Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede gözyaşı döken baba Nadir Nalbant, "Oğlum, hediyeni beklerken cenazen geldi" dedi. Nalbant'ın cenazesi, Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi.

KAZANIN SEBEBİ...

Bu arada görgü tanıkları, polisteki ifadelerinde 2 aracın yarışı sırasında kazanın yaşandığını söyledi. (DHA)



