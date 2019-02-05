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İLK MATBAACI İBRAHİM MÜTEFERRİKA MEZARI BAŞINDA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA  İlk Türk matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika ölümünün 274'üncü yılında Beyoğlu Galata'da bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA
İlk Türk matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika ölümünün 274'üncü yılında Beyoğlu Galata'da bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programına İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ında aralarında olduğu isimler katıldı.
Anma programında konuşan İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İbrahim Müteferrika' nın aslen papazlık eğitimi almış bir Macar olduğunu belirterek, "20 yaşlarına doğru incelediği eski İncil'lerde, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini müjdeleyen ifadeye rastlıyor ve bunun üzerine araştırmalar yaparak Müslüman oluyor. İstanbul'a geliyor, Osmanlı ülkesine hicret ediyor. İstanbul'a geldiği andan itibaren çok seçkin bir çevrede bulunuyor. İlk eseri Risale-i İslamiye. Yani İslam dinini anlattığı bir eser. Onu ilk Osmanlı matbaasını kuran insan olarak tanıyoruz ama Müteferrika matbaacılığı sıradan bir matbaa kurma faaliyeti değil, Osmanlı devletini ve toplumunu geliştirmek amacıyla bilgiyi tabana yaymak, kitabı ve kütüphaneyi yaygınlaştırmak çok yönlü bir kültür hamlesidir" dedi.
Anma programı dua edilmesi ile son buldu.

Görüntü Dökümü:
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-Dua edilmesi
-Mezardan detay
-Coşkun Yılmaz'ın konuşması
-Genel ve detaylar

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