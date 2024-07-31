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  4. İlk mesajı ekonomi için! Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti açıklaması: Yol haritasını böyle açıkladı

İlk mesajı ekonomi için! Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti açıklaması: Yol haritasını böyle açıkladı

31.07.2024 16:37
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Türkiye'de siyasetin gündemi son günlerde yeni parti açıklamalarıyla hareketlendi. Bir yeni parti duyurusu da Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Ağıralioğlu "Ekonomiyi düzeltmek adına yol haritaları belirledik" deyip partinin yol haritasıyla ilgili mesajlar verdi.

İlk mesajı ekonomi için! Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti açıklaması: Yol haritasını böyle açıkladı

İYİ Parti'den 2023 yılında istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul'da düzenlenen Anadolu Yakası Muhtarları ve İl Dernek Başkanları toplantısında konuştu.

"SORUMLULUKLARIMIZ AĞIR"

Daha önce yeni parti kuracağının sinyallerini veren Ağıralioğlu, çalışmaların sürdüğünü, yanlışı doğruyu analiz etme sürecinde olduklarını aktardı. 27 Temmuz'da iş insanlarıyla da bir araya gelen Ağıralioğlu, "Ekonomiyi düzeltmek adına yol haritaları belirledik. Sorumluluklarımız ağır" dedi.

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İSİM VE AMBLEM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Program öncesinde kendisini bekleyen ve partisinde görev almak isteyen yaklaşık 50 genç ile sohbet eden Ağıralioğlu, kuracağı partiye ilişkin isim ve amblem çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Vizyon ve misyonlarını da aktaran Ağıralioğlu, "İçinde siyaset yapma ihtiyacı duyulmayacak bir vatan hayalini taşıyorum. Particiliğin çok az rastlandığı bir ülke haline gelebilmeyi diliyorum" diye konuştu.

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"TÜRK MİLLETİNİ VAZİFEYE ÇAĞIRIYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu, programa Emine Küçükali, Murat Uçar gibi çalışma arkadaşları ile katıldı. Parti kurma çalışmalarını milletin taleplerine yanıt vermek amacıyla gerçekleştireceğini vurgulayan Ağıralioğlu, milletine borcu olduğunu, bu ülkenin bugün yaşadıklarından daha iyisini yaşayacağına inandığını ve müreffeh bir ülke kurabilmek adına Türk milletini vazifeye çağırdığını söyledi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Yavuz Ağıralioğlu
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