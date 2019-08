İlk nakli başarısız olan Asel bebek, tedavisine devam etmek için yardım bekliyor

Ağrı’da yaşayan Anak ailesi 1 buçuk yaşındaki lösemi hastası kızları Asel Damla’nın tedavisi için yardım bekliyor. Anak ailesinin dört çocuğundan en küçük çocuğu olan Asel Damla, dünyaya geldikten 6 ay sonra lösemi hastalığına yakalandı. Teşhisi konulduktan sonra tedavisine başlanan Asel Damla, yaklaşık bir yıldır farklı şehirlerdeki hastanelerde tedavi oluyor. Kızlarının tedavisi için aylarca uygun ilik arayan Anak ailesi, doktorlarının yönlendirmesiyle Asel Damla’nın 5 yaşındaki kardeşi Fatih Anak’ın iliğini nakletmeye karar verdi. Maddi durumu kötü olan aile, kızları için gereken ilik naklinin yapılması için oturdukları evi satarak İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye gitti. Umutlarla yapılan ilik naklinin üzerinden 3 ay geçtikten sonra hastalığı tekrarlayan Asel Damla ölümle boğuşurken, aile kızlarını kaybetmemek için çare arıyor. Asel Damla’ya yapılan ilik naklinin başarısız olmasının kendileri için büyük bir üzüntüye sebep olduğunu ve maddi durumlarının kötü olmasından dolayı kızlarının tedavisine devam edemediklerini dile getiren baba Filit Anak, şöyle konuştu: "Benim bir buçuk yaşında çocuğum lösemi hastası. Yaklaşık bir yıldır bu hastalık başlamış. Bundan önce nakil yapıldı. Ancak hastalığı tekrarladı. Altı ay İstanbul’da bir özel hastane de kaldık. Orada yapılan nakilden sonra kızımın hastalığı tekrardan nüksetti. Ondan dolayı kendi imkânlarımla gittim. Orada kiralar çok pahalıydı. O yüzden benim bir dairem vardı. O evimi mecburen satmak zorunda kaldım. Kızımın tedavisi için. Bu seferde gideceğim ancak imkânlarım yok. Doktorumuz bayramdan önce gitmemiz gerektiğini söyledi. Geçen günlerde kızımız yoğun bakımdaydı. Şimdi bir daha tedavi zamanı geldi. Yarın bir daha Erzurum’a tedaviye götüreceğiz. Şu anda Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüyoruz. Tedavi için hafta da iki ya da üç kere götürüyoruz. Bu yüzden Erzurum’a gidiş gelişlerde baya sıkıntı yaşıyoruz. Maddi konuda çok sıkıntı çekiyoruz. Kendi imkânlarımız çok kısıtlı. O yüzden devlet büyüklerimizden iş adamlarımızdan yardım talep ediyoruz.’’ Ağustos ayı içerisinde tekrardan tedaviye gitmeleri gerektiğini dile getiren Baba Anak, "Tabii ki kızımın da durumuna bağlı biraz. Önceden 15 Ağustos diye belirlenmişti tarih doktorlar tarafından. Fakat bizim kızımız bir ay boyunca hastanede kaldı yoğun bakımda. Ondan dolayı kızın şu an kendini toparlama süreci var. Bu bir ay mı sürecek iki ay mı belli değil. Bu duruma göre doktorlarımız bizi tekrardan önce tedavi olduğu özel hastaneye bizi gönderecekler. Gittiğimiz zamanda orada imkânlarımız olmadığı için kirada kalamıyoruz’’ şeklinde konuştu.

"Ben çalışamadığım için okulu bırakıp çalışmak istiyor" Asel Damla’nın tedavisi için her hastaneye gittiklerinde diğer çocukları olan Doğan (12), Furkan (8), ve Fatih’i (7) ihmal etmek zorunda kaldıklarını anlatan baba Filit Anak, çocuklarının küçük olması sebebiyle başka yerlerde kalamadıklarını ve bu yüzden de kötü etkilendiklerini anlattı. Kızının tedavisiyle ilgilenmek zorunda olduğu için yaklaşık bir yıldır çalışamadığını dile getiren Baba Filit Anak, çocuklarından Doğan Anak’ın durumdan kötü etkilendiği için okula gitmek istemediğini ve kardeşine destek olmak için çalışmak istediğini belirtti. Anak konuşmasında, "Benim en büyük çocuğum Doğan sırf bu yüzden okula gitmek istemiyor. Aynı zamanda Tenis oynuyor. Hocaları ile görüştüm. Durumu hocalarına anlattım. Doğan sırf ben çalışamadığım için okulu bırakıp çalışmak istiyor. Hocaları onun çok başarılı olduğunu söylüyorlar. Hem iyi bir sporcu hem de dersleri de çok iyi. Ancak elimizden şu anda bir şey gelmediği için okulu bırakmak istiyor. Bizde kızımız için elimizden geleni yapıyoruz. Tedavi edebilmek için. Mecburen bizi doktorlarımız nereye, hangi şehre, hastaneye yönlendirirse oraya gitmek zorundayız. Daha önceki tedavide küçük oğlumdan kızımıza ilik nakli yapılmıştı. Ancak hastalık tekrardan nüksetti’’ ifadelerine yer verdi. İstanbul’daki doktorların Asel Damla için yüzde 90 uyumlu bir ilik bulmalarıyla umutlanan aile Erzurum’da devam etmekte olan tedaviden sonra ilik nakli için İstanbul’a gitmeleri gerekiyor. Fakat barınma ve hastane ihtiyaçları için herhangi bir maddi gelirinin olmadığını belirten Baba Anak şu sözleri kullandı: "Doktorlarımız kızımıza yüzde 90 uyan bir ilik bulunduğunu söylediler. Bu kez de bir bayandan bulunmuş. Bizi İstanbul’a gönderecekler bunun için. Daha önce tedaviyi yaptığımız hastaneden bizi aradılar. Bizim Erzurum’daki doktorumuz çocuğumuzun durumuna göre bize söyleyecek ve biz o zaman götüreceğiz. Artık o şekilde İstanbul’da inşallah tedavileri görecek. İliği verecek olan arkadaşla biz görüşmedik. Hastane kendisi görüşmüş. Fakat burada çok zorlandığımız durum şudur. Kendi imkânlarımız olmadığı için barınma durumumuz olmuyor. Tek başıma ailenin durumundan dolayı da götüremiyorum. Mecburen ailemi de götürmek zorunda kalıyorum. Bu da çok masraflı oluyor. Şimdi İstanbul’a gidersek yine uzun bir süre kira ödemek zorunda kalacağız. Orada da kiralar çok pahalı. Maddi durumum yetmiyor buna. Bunu yanında daha birçok masrafta olunca altından kalkacak durumumuz olmuyor. Yapılan yardımlar da çok yeterli olmuyor. Ben kızım için destek istiyorum. Büyüklerimizden ve iş adamlarımızdan yardım bekliyorum.’’

"Evimi satmak zorunda kaldığım içinde kardeşimin evinde kalıyoruz"

Asel Damla’nın tedavisiyle ilgilenmek zorunda oldukları için yarım damaklı olarak dünyaya gelen 7 yaşındaki oğulları Fatih’i de ihmal etmek zorunda kaldıklarını belirten baba, haftanın üç günü kızlarının tedavisi için Erzurum’a gitmek zorunda kaldıklarını söyleyerek, ‘’Bunun yanında bir diğer çocuğumda rahatsız. Onda da yarım damaklık var. Kızım böyle rahatsızlanınca onun tedavisini de yarıda bıraktık. İlgilenemiyoruz. Plastik cerrahide tedavi görüyordu. Kalçasından parça alıp damağına nakil edeceklerdi. Onunda ameliyatı vardı geçen kış. Ancak ertelemek zorunda kaldık. Yaklaşık bir aydır Erzurum’dayız zaten. Gelip gidemiyoruz. Çocukları da evde yalnız bırakmışız. Yanımıza alamadık. Yaklaşık bir senedir de hem ben, hem eşim Damla ile ilgilenmek zorunda kaldığımız için Fatih ile ilgilenemedik. O da yarım damak olduğu için mesela geçen gün boğazına zeytin kaçtı ölümden döndü. O konuda da çaresiz durumdayız. Şu an onunda çok acil bir ameliyat olması gerekiyor. Bunu hastaneye götürsek Damla kalıyor. Damlayı götürsek Fatih kalıyor. Oda doğru düzgün bir şey yiyemiyor. Böyle olduğu için. Diğer çocuklarımla da ilgilenemiyorum. Doğan çok başarılı bir sporcu aynı zamanda ama şu an onun içinde elimden bir şey gelmiyor. Okula gönderebilecek durumda değilim. Şu an evimi satmak zorunda kaldığım içinde kardeşimin evinde kalıyoruz" dedi.

Erzurum’daki tedaviden sonra nakil için İstanbul’a gitmeleri gerektiğini söyleyen Anne Hazal Anak ise, Asel Damla’nın tedavisiyle ilgilendikleri için diğer çocuklarıyla ilgilenemediklerini ve sürekli hastanelere gitmek durumunda oldukları için ailesinin dağıldığını ifade ederek yardım istedi.