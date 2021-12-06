İlk olarak Münih'te tanıtılmıştı! Cupra UrbanRebel piste çıktı

Cupra markasının ilk olarak Münih'te düzenlenen IAA Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergilediği konsept modeli Cupra UrbanRebel pistlere çıktı.

Motor sporlarından ilham alan konsept model, şirketin açıklamasına göre, Cupra’nın yeni tasarım vizyonunu ortaya koyarken aynı zamanda da markanın gelecekteki yüzde 100 elektrikli kent otomobili yaklaşımının temelini oluşturuyor.

0-100'Ü 3 SANİYENİN BİRAZ ÜZERİNDE

Aracın pistlerdeki ilk deneme sürüşünü Cupra Ar-Ge Başkan Yardımcısı Dr. Werner Tietz gerçekleştirdi. Testlerde otomobil, üç saniyenin biraz üzerinde bir sürede 100 km/s hıza ulaştı. Bu performansı iki adet motor sağlıyor. Dr. Tietz araçla ilgili olarak şunları söyledi:

“Cupra UrbanRebel, markanın cesur iddiasını ortaya koyuyor. Araç, 250 kW'lık sabit güç çıkışına sahip ve maksimum düzeye erişmek istenirse 320 kW güce kadar çıkıyor. Kullanması gerçekten keyifli. Cupra'nın benzersiz şasi ve direksiyon tertibatı, son derece hassas bir kullanım sunuyor. Seri üretime de ilham veriyor.”

Cupra UrbanRebel Concept, büyük hava menfezlerinin yanı sıra büyük spoyleri sayesinde sürtünmeyi en aza indirecek şekilde tasarlanmış. Otomobil 4 metre uzunluğa ve 144,4 cm yüksekliğe sahip.

