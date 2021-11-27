İlk onlar yasaklamışlardı! Koronavirüsün yeni varyantı 2 kişide görüldü

Sağlık Bakanı Sajid Javid, yaptığı açıklamada 2 kişinin hane halkıyla karantinaya alındıklarını belirtti.

TOPLU TESTLER YAPILACAK

İki vakanın "bağlantılı" olduğunu aktaran Javid, vakaların görüldüğü Chelmsford ve Nottingham'da toplu testler yapılacağını bildirdi.

Öte yandan Javid, pazar günü sabah saat 04.00'ten itibaren seyahatle ilgili "kırmızı listeye" Angola, Mozambik, Malavi ve Zambiya'nın da ekleneceğini duyurdu.

Gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Sağlık Bakanı, Başbakan Boris Johnson'ın bugün ilgili sağlık yetkileriyle önlemlere ilişkin basın toplantısı yapacağını açıkladı.

Yeni vakaların Kovid-19 salgınının sona ermekten çok uzak olduğunun gerçek bir hatırlatıcısı olduğuna dikkati çeken Javid herkesi aşı olmaya çağırdı.

Javid, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceğini ve mevcut aşıların da varyanta karşı daha az etkili olabileceğini belirtmişti.

ÜLKELERDEN SEYAHAT YASAĞI

İngiltere, 25 Kasım'da Güney Afrika'da yeni varyantın tespit edilmesinin ardından ülkeye seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.

Bunu takiben 26 Kasım'da aralarında Türkiye, ABD, Rusya, İtalya, Kanada, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika'ya seyahat kısıtlamaları getirmişti.

(AA)



